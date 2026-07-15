NCB phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính tích hợp đặc quyền dành cho hội viên Sun Signature

Sun Signature là chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái đẳng cấp của Tập đoàn Sun Group trên một nền tảng duy nhất, được mở đăng ký từ ngày 13/6 và chính thức ra mắt ngày 14/7/2026. Chỉ sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã chào đón 53.600 hội viên đầu tiên, cho thấy sức hút của một chương trình khách hàng thân thiết được xây dựng trên nền tảng cá nhân hóa, thấu hiểu và kết nối xuyên suốt toàn bộ hành trình trải nghiệm lần đầu tiên có tại Việt Nam.

Lễ ra mắt chương trình Sun Signature

Với vai trò đối tác chiến lược đồng hành, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã thiết kế và cho ra mắt các giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường, trở thành “chìa khóa” đưa khách hàng tới phong cách sống tinh hoa, với những đặc quyền được thiết kế theo từng nhu cầu, từng cấp độ gắn bó và từng hành trình riêng.

NCB Visa Sun Signature: Khi chiếc thẻ ngân hàng trở thành “hộ chiếu” của phong cách sống

NCB Visa Sun Signature là dòng thẻ tín dụng đồng thương hiệu của NCB và Sun Group. Thẻ tích hợp đồng thời các đặc quyền dành cho hội viên Sun Signature và quyền lợi tài chính từ NCB. Khác với các dòng thẻ tín dụng thông thường chủ yếu tập trung vào thanh toán và ưu đãi tài chính, NCB Visa Sun Signature được phát triển theo triết lý lấy trải nghiệm làm trung tâm.

NCB Visa Sun Signature - dòng thẻ tín dụng đồng thương hiệu của NCB và Sun Group

Với khả năng thanh toán tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận trên toàn cầu và quyền lợi gắn với nền tảng Sun Signature, chiếc thẻ không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình từ Việt Nam ra thế giới, mà còn trở thành “tấm hộ chiếu” kết nối trực tiếp với hệ thống đặc quyền Sun Signature từ ưu đãi vé máy bay, khách sạn, Sun World và golf đến check-in, lên tàu bay và hành lý ưu tiên, phòng chờ Sun Executive Lounge, xe đưa đón thương gia, lối đi WowPass, ưu tiên nâng hạng phòng, check-in sớm và check-out muộn,…

Chủ thẻ NCB Visa Sun Signature được hưởng nhiều ưu đãi tài chính nổi bật ngay từ thời điểm mở thẻ như: khách hàng mở mới được hoàn tiền 25% giá trị chi tiêu trong 30 ngày đầu mở thẻ, tối đa 1 triệu đồng; hoàn tiền lên tới 10% cho các giao dịch chi tiêu hàng tháng với giá trị hoàn tối đa 5 triệu đồng, thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày; ưu đãi trả góp 0%, miễn phí chuyển đổi kỳ hạn 3 tháng khi thanh toán tại Sun PhuQuoc Airways; phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,1%, cạnh tranh hàng đầu thị trường.

Dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature sẽ có 05 hạng thẻ thanh toán toàn cầu (Silver, Gold, Platinum, Infinity, Infinity Private), đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán, chi tiêu và trải nghiệm của khách hàng. Nổi bật trong đó là hạng thẻ Sun Signature Infinity Private, được NCB phối hợp cùng Sun Group và VISA phát triển trên nền tảng dòng sản phẩm Visa Infinite Private cao cấp thế hệ mới. Dành riêng cho nhóm khách hàng tinh hoa, hạng thẻ này sẽ ra mắt trong thời gian tới với hệ thống đặc quyền được cá nhân hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất, mang đến những trải nghiệm tinh tuyển, xứng tầm khách hàng thành đạt hiện đại.

Quy trình đăng ký thẻ được số hóa hoàn toàn trên ứng dụng NCB iziMobile. Hội viên Sun Signature đủ điều kiện mở thẻ chỉ cần đăng nhập ứng dụng, lựa chọn chức năng mở thẻ tín dụng, hệ thống sẽ tự động nhận diện và gợi ý phát hành thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature. Sau khi được phê duyệt, khách hàng có thể sử dụng ngay thẻ phi vật lý để thanh toán trực tuyến và chi tiêu, tận hưởng trải nghiệm liền mạch ngay trên nền tảng số.

NCB Signature Savings: Biến giá trị tích lũy thành những trải nghiệm xứng tầm

Với giải pháp tích lũy NCB Signature Savings - sản phẩm tiền gửi đầu tiên trên thị trường kết nối với hệ sinh thái đặc quyền Sun Signature, NCB mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quản lý tài sản, nơi mỗi khoản tiết kiệm không chỉ tạo ra giá trị sinh lời mà còn mở ra cho khách hàng một phong cách sống tinh tế, giàu cảm xúc và trải nghiệm.

NCB Signature Savings mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong quản lý tài sản

Theo đó, hội viên Sun Signature mở mới sổ tiết kiệm NCB Signature Savings với kỳ hạn từ 6 tháng và số tiền gửi từ 100 triệu đồng tại các điểm giao dịch NCB sẽ được tích lũy điểm thưởng Sun Point. Điểm thưởng được ghi nhận dựa trên giá trị khoản tiền gửi, kỳ hạn gửi và các tiêu chí theo chính sách chương trình, giúp khách hàng tiếp tục gia tăng giá trị từ quyết định tích lũy tài chính của mình.

Khách hàng là hội viên Sun Signature hạng Member sẽ được nâng cấp lên hạng Silver ngay sau khi tham gia NCB Signature Savings. Đồng thời, có thể sử dụng điểm thưởng để thanh toán và tận hưởng các dịch vụ cao cấp trong hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu của Sun Group một cách dễ dàng trên ứng dụng NCB iziMobile.

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trở thành hội viên Sun Signature ngay trên ứng dụng NCB iziMobile bằng cách truy cập mục Sun Signature tại màn hình trang chủ, điền thông tin và xác nhận theo hướng dẫn, hoặc đăng ký trực tiếp trên website chính thức https://sunsignature.vn và ứng dụng Sun PhuQuoc Airways.

Với những sản phẩm, giải pháp tiên phong, sáng tạo đồng hành cùng những đối tác hàng đầu trong đa dạng lĩnh vực, NCB đang từng bước hiện thực hóa khát vọng tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất mà ngân hàng đã đặt ra trong Chiến lược phát triển mới của NCB./.