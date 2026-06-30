NCB tăng vốn lớn nhất lịch sử lên hơn 29.000 tỷ đồng, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa ban hành Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo chấp thuận kết quả chào bán 1 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của NCB cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Với tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là 10.000 tỷ đồng, NCB chính thức tăng vốn điều lệ từ gần 19.280 tỷ đồng lên gần 29.280 tỷ đồng.

Nguồn: NCB.

NCB đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Đồng thời, hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại Phương án cơ cấu lại.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đây là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2021 - 2026) và cũng là đợt tăng vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động của nhà băng này. So với 2021, vốn điều lệ của NCB đã tăng gấp hơn 7 lần, đây là tốc độ tăng vốn mạnh nhất trong toàn ngành ngân hàng Việt Nam trong 5 năm qua.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Với quy mô vốn mới, NCB chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho những bước tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với nền tảng tài chính được củng cố mạnh mẽ, NCB cũng tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đào Mai Hương và bà Nguyễn Thị Thúy.

Bà Đào Mai Hương là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng của Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có hơn 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp lớn như: MB, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện - PTF. Bà Hương hiện là Giám đốc Khối Quản lý tín dụng tại NCB.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy hiện là Giám đốc Khối Quản trị Tài chính của NCB. Bà Thúy là Thạc sĩ Kinh tế Ngân hàng và Tài chính, Đại học Paris Dauphine, Pháp. Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, bà Thuý đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tín dụng và tài chính như: Holborn Capital Partners, Deutsche Bank Việt Nam, Hong Leong Bank Việt Nam, OCB, HSBC Việt Nam và EY Việt Nam.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ, song song với kiện toàn đội ngũ điều hành trong bối cảnh NCB đã bước vào giai đoạn bứt tốc, với nhiều kết quả kinh doanh khả quan ngay từ đầu năm.

Theo đó, tính tới 31/3/2026, ngân hàng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra.

Tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng 20%, trong khi tổng huy động vốn (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) tăng khoảng 6%, lên gần 139.110 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch, toàn bộ lợi nhuận sẽ được NCB sử dụng để thực hiện lộ trình tái cơ cấu, hướng tới hoàn thành sớm Phương án cơ cấu lại và phát triển bền vững./.