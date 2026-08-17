Lãi suất cho vay hạ nhiệt nhanh hơn huy động, áp lực cuối năm còn lớn

Lãi vay phát tín hiệu giảm rõ nét

Sau cuộc làm việc tuần qua do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, động thái giảm lãi suất cho vay đã xuất hiện tại nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, ở chiều huy động, khảo sát mặt bằng lãi suất ngay sau cuộc họp cho thấy chưa xuất hiện “làn sóng” điều chỉnh giảm đồng loạt như sau cuộc họp ngày 9/4 trước đó.

Ở phía cho vay, Sacombank là một trong những ngân hàng sớm đưa ra phương án cụ thể. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng triển khai ngay từ ngày 13/8 gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, trên nền danh mục gần 100.000 tỷ đồng của phân khúc này. Theo đó, Sacombank giảm 2% lãi suất cho khách hàng mới và hiện hữu đến hết năm 2026, đồng thời chủ động thu hẹp biên lợi nhuận từ 2,79% xuống 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn.

Lãi suất cho vay phát tín hiệu giảm rõ nét hơn lãi suất huy động, khi nhiều ngân hàng tung các gói tín dụng ưu đãi với mức giảm tới 2,5%/năm. Ảnh: An Thư

Ngân hàng Sacombank cũng dành 10.000 - 15.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với lãi suất dự kiến 8,5 - 9%/năm.

Triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với vai trò tiên phong của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, nhóm “big 4” đã đồng loạt triển khai chương trình, với quy mô khoảng 220.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8/2026 đến hết năm 2028 hoặc đến khi giải ngân hết hạn mức.

Trong đó, Agribank dành 70.000 tỷ đồng, với lãi suất giảm 1 - 2%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn; BIDV triển khai 50.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm. Vietcombank cũng dành 50.000 tỷ đồng hỗ trợ; tương tự, VietinBank triển khai gói 50.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với mức cho vay thông thường cùng kỳ hạn.

Cùng xu hướng giảm chi phí vốn cho khu vực sản xuất kinh doanh, KienlongBank triển khai chương trình “Đồng hành vốn vay - Chung tay gắn kết”, tập trung tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm, áp dụng linh hoạt tùy nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Trong khi đó, từ ngày 11/8/2026, NCB đồng loạt giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các gói tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, dòng vốn ưu đãi của NCB được ưu tiên cho các dự án xanh, kinh tế số, doanh nghiệp xây lắp và cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia chuỗi dự án, công trình trọng điểm quốc gia.

Bài toán hạ lãi suất trước sức ép cuối năm

Thực tế, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng rõ rệt từ cuối năm 2025 và tiếp tục tăng đáng kể những tháng đầu năm 2026, qua đó, thiết lập một mặt bằng mới.

Những tháng cuối năm, áp lực lên mặt bằng lãi suất có thể còn gia tăng, khi nhu cầu tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tiếp tục mở rộng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong khi huy động vốn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng vẫn tăng chậm hơn tín dụng.

Bên cạnh sức ép cung - cầu vốn trong nước, lạm phát có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới tăng hoặc duy trì lãi suất ở mức cao. Những yếu tố này khiến bài toán giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới phụ thuộc không nhỏ vào khả năng tiết giảm chi phí, chấp nhận thu hẹp biên lợi nhuận và cân đối nguồn vốn của từng ngân hàng.

Kỳ vọng thanh khoản ngân hàng tiếp tục cải thiện Ông Vũ Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những chính sách đảm bảo thanh khoản cho thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng), để hệ thống ngân hàng yên tâm hơn và không phải quá căng thẳng về thanh khoản.

Theo PGS.TS. Nguyễn Bích Ngân - Trưởng bộ môn Ngân hàng số, Khoa Ngân hàng (Học viện Ngân hàng), tăng trưởng tín dụng đến giữa tháng 7/2026 đã đạt 7,86% so với cuối năm 2025, trong khi mục tiêu cả năm là 15%, đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10% trở lên theo Nghị quyết 168/NQ-CP. Nghĩa là nửa cuối năm, hệ thống ngân hàng phải đưa ra nền kinh tế một lượng vốn rất lớn. Đây chính là áp lực khiến lãi suất khó giảm sâu.

Bên cạnh đó, áp lực lên VND không chỉ đến từ đồng USD quốc tế, mà còn từ cầu ngoại tệ trong nước, nhập siêu hàng hóa và trạng thái điều hành tỷ giá.

“Ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng tăng lãi suất và tỷ giá đồng USD quốc tế hạ nhiệt, VND vẫn có thể chịu áp lực riêng từ chính ”sức khỏe“ cán cân thương mại và dòng vốn nội địa. Đây là điểm mà các nhà chính sách cần lưu tâm” - PGS.TS. Nguyễn Bích Ngân lưu ý.

Chia sẻ gần đây về diễn biến lãi suất cuối năm, Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh nhận định, mặt bằng lãi suất sẽ đi ngang từ nay đến cuối năm, vì Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu giữ ổn định. Nếu không có sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất có thể tăng cao hơn, do thanh khoản chưa cải thiện nhiều, trong khi nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế và các dự án trọng điểm là rất lớn.

Ông Vũ Minh Trường - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cũng kỳ vọng với diễn biến tích cực trên thị trường 2, ông Trường kỳ vọng mặt bằng lãi suất có thể bắt đầu hạ nhiệt từ cuối quý III - đầu quý IV/2026.

Cũng theo ông Trường, trong hai năm gần đây, khi Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ nền kinh tế, các ngân hàng tăng trưởng tín dụng lớn, trong khi tăng trưởng huy động không theo kịp. Vì vậy, gần đây các ngân hàng có xu hướng củng cố lại huy động trên thị trường 1 (thị trường dân cư - doanh nghiệp) để củng cố các chỉ số về thanh khoản. Do đó, lãi suất thị trường 1 vẫn khá nóng thời gian qua.