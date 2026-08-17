Cục Dự trữ Nhà nước: Số hóa toàn diện quy trình quản lý, điều hành

Hoàn thiện cơ sở pháp lý và quy hoạch hạ tầng

Theo ông Phạm Toàn Thắng - Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), thời gian qua, công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số của được Cục DTNN triển khai tích cực, bám sát yêu cầu hiện đại hóa ngành DTNN và các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Ban Công nghệ Thông tin (Cục DTNN) xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BTC quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Thông tư đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Đặng Văn Thanh chủ trì cuộc họp khởi động triển khai Dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia” (ngày 12/8/2026).

Thông tư gồm 5 chương, 18 điều, quy định toàn diện về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia. Điểm mới nổi bật của Thông tư là lần đầu tiên thiết lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động dự trữ quốc gia, từ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia đến xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu.

Đặc biệt, Thông tư đặt nền móng cho việc xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, lấy dữ liệu làm trung tâm; thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng kho thông minh, công nghệ truy xuất nguồn gốc, giám sát và thu thập dữ liệu. Đây là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu và nền tảng số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, về xây dựng cơ chế chính sách quản lý nội ngành, Ban Công nghệ thông tin cũng đã xây dựng và trình lãnh đạo Cục DTNN ban hành Quyết định số 200/QĐ-CDT về quản lý, vận hành phòng máy chủ và mạng truyền thông tại các đơn vị thuộc Cục DTNN, nhằm chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường bảo đảm an toàn dữ liệu trong toàn hệ thống.

Chuẩn hóa hạ tầng và duy trì vận hành ổn định các ứng dụng cốt lõi

Bên cạnh việc xây dựng thể chế, Cục DTNN đã tập trung triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin trọng tâm, trong đó nổi bật là triển khai thử nghiệm Dự án mở rộng Hệ thống giám sát tập trung kho hàng dự trữ quốc gia tại Chi cục DTNN khu vực VI. Đồng thời, các nhiệm vụ số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị, triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến và các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành được thực hiện theo kế hoạch.

Các hệ thống phần mềm ứng dụng của Cục DTNN được duy trì đảm bảo ổn định, vận hành thông suốt phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Cục và các đơn vị, các hệ thống phần mềm như:

Việc chuyển đổi số toàn diện và xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành không chỉ dừng lại ở một dự án công nghệ, mà là bước ngoặt chiến lược của ngành Dự trữ Nhà nước. Đẩy mạnh số hóa 100% quy trình sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao tính công khai, minh bạch, bảo đảm nguồn lực dự trữ quốc gia luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống đột xuất, thiên tai, dịch bệnh hay nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đất nước trong kỷ nguyên số.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản đã được triển khai đồng bộ từ Cục DTNN đến các Chi cục DTNN khu vực và các điểm kho trong toàn hệ thống đảm bảo công tác gửi, nhận văn bản giữa Cục DTNN với Bộ Tài chính cũng như các đơn vị trong và ngoài ngành. Phần mềm có đầy đủ chức năng và sẵn sàng đảm bảo đáp ứng 100% văn bản đi được phát hành và ký số bằng thiết bị ký số của Ban cơ yếu Chính phủ trên phần mềm quản lý văn bản.

Về phần mềm Kế toán nội bộ, Ban CNTT đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai phần mềm đến các đơn vị và cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ hạch toán, kế toán, quyết toán trên phần mềm theo quy định của Bộ Tài chính và Cục DTNN; Cổng thông tin điện tử Cục DTNN được vận hành ổn định, bảo đảm an toàn, thông suốt và đáp ứng các yêu cầu quảng bá thông tin về ngành dự trữ quốc gia, công tác chỉ đạo điều hành của Cục DTNN và là kênh thông tin phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Khởi động dự án trọng điểm

Hướng tới mục tiêu hiện đại hóa toàn diện, ngày 23/12/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 4281/QĐ-BTC phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia”.

Ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-CDT (ngày 28/2/2026), Ban Công nghệ thông tin đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu gồm 9 gói thầu (được phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-CDT ngày 22/4/2026). Đơn vị đã hoàn thành ký hợp đồng Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2.

Cột mốc quan trọng tiếp theo diễn ra vào ngày 16/7/2026 với Lễ trao Hợp đồng Gói thầu số 04 “Lập thiết kế chi tiết và xây dựng, phát triển phần mềm”. Ngay sau đó, ngày 12/8/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã chính thức tổ chức cuộc họp khởi động triển khai dự án.

Theo kế hoạch, Gói thầu số 04 được thực hiện trong thời gian 180 ngày, gồm 30 ngày thực hiện thiết kế chi tiết và 150 ngày xây dựng, phát triển phần mềm, đào tạo, kiểm thử, nghiệm thu và đưa hệ thống vào vận hành. Các mốc triển khai tập trung vào khảo sát, hoàn thiện thiết kế chi tiết; chuẩn bị môi trường, hạ tầng; xây dựng, phát triển phần mềm; kiểm thử, đào tạo, vận hành thử; nghiệm thu, bàn giao và đưa hệ thống vào sử dụng.

Nói về dự án, ông Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh. mục tiêu cốt lõi của việc đầu tư xây dựng trung tâm là áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số toàn trình trong quản lý, điều hành hoạt động dự trữ quốc gia từ trung ương đến địa phương. Hệ thống mới sẽ giải quyết triệt để bài toán liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin tối đa.

Khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm giám sát và điều hành Dự trữ quốc gia sẽ đóng vai trò là “bộ não số”, hình thành nền tảng quản lý tập trung phục vụ 3 trụ cột nghiệp vụ chính: Quản lý, điều hành nội bộ (Số hóa toàn bộ quy trình làm việc, xử lý hồ sơ, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng); Quản lý dự trữ quốc gia (Theo dõi, giám sát thời gian thực (real-time) tình trạng kho bãi, số lượng, chất lượng, quá trình xuất/nhập hàng hóa dự trữ tại 177 điểm kho); Quản lý tài chính và tổng hợp (Tự động hóa công tác hạch toán, đầu tư; phân tích, dự báo và xuất các báo cáo thống kê chuyên sâu phục vụ lãnh đạo).