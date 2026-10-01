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Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:56 | 01/10/2026
(TBTCO) - Sáng 1/10, tỷ giá trung tâm tiếp đà giảm 3 đồng xuống 25.624 đồng, tỷ giá tại ngân hàng cũng đi xuống. Chỉ số DXY nhích lên 101,48 điểm. Dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo khiến thị trường lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất từ tháng 10 sang tháng 12, trong khi căng thẳng Trung Đông và bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tiếp tục được chú ý.
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Thị trường trong nước

Sáng 1/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 đồng, tiếp đà giảm 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.342,8- 26.905,2 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD vẫn đứng ở mức 25.900 - 25.950 VND/USD trong nhiều phiên.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 1/10, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt chủ yếu điều chỉnh giảm, trong đó USD, EUR, JPY và CNY cùng đi xuống; riêng GBP tăng khá rõ rệt.

Tỷ giá USD đồng loạt giảm tại hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.740 - 26.150 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.770 - 26.150 VND/USD, cùng giảm 20 đồng, mức điều chỉnh mạnh hơn Vietcombank.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 1/10 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (1/10): Tỷ giá trung tâm nối dài đà giảm, dữ liệu lạm phát Mỹ đẩy lùi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái với xu hướng chung, tỷ giá GBP bật tăng và là ngoại tệ duy nhất trong nhóm khảo sát tăng giá tại cả hai ngân hàng. Vietcombank niêm yết tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.561,92 - 34.987,32 VND/GBP, tăng lần lượt 95,87 đồng và 99,97 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.825 - 35.094 VND/GBP, tăng tương ứng 75 đồng và 81 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng nhẹ 0,01% lên 101,48 điểm.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố của Mỹ đang làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 10. Xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng này đã giảm mạnh, từ trên 70% vào đầu tuần xuống còn khoảng 40%.

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sức chống chịu tốt khi tăng trưởng GDP quý II/2026 được điều chỉnh lên 2,2%, cao hơn đáng kể mức ước tính ban đầu 1,5%.

Thị trường lao động vẫn vững với khu vực tư nhân tạo thêm 90.000 việc làm trong tháng.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát, thấp hơn dự báo và duy trì ở mức 3,4%. Đáng chú ý, PCE lõi tháng 7 cũng được điều chỉnh giảm từ 3,3% xuống 3%.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng duy trì, thị trường lao động ổn định và áp lực lạm phát không nóng lên như lo ngại giúp Fed có thêm dư địa chờ đợi trước khi tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo đó, thị trường đã lùi kỳ vọng về lần tăng lãi suất tiếp theo từ cuộc họp ngày 28/10 sang ngày 9/12. Fed vẫn được kỳ vọng có thể tăng lãi suất thêm một lần, nhưng khả năng hành động ngay trong tháng 10 đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, USD vẫn nhận được lực đỡ từ thị trường trái phiếu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 5,3%, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Mặc dù xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, thị trường đang phần nào bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi lên khoảng 80% so với trước chiến tranh, qua đó giảm áp lực lên giá dầu.

Nếu căng thẳng không leo thang và tuyến vận tải năng lượng quan trọng này tiếp tục hoạt động ổn định, giá dầu có thể tiếp tục hạ nhiệt, từ đó góp phần giảm áp lực lạm phát.

Bên cạnh đó, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần, thị trường cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể thận trọng hơn với những động thái làm gia tăng căng thẳng trong vài tháng tới. Điều này, nếu xảy ra, cũng có thể hạn chế nguy cơ xung đột leo thang và tạo thêm dư địa để giá năng lượng ổn định./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 01/10/2026 09:30

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Cập nhật: 01/10/2026 09:30

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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30