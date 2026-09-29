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Tỷ giá USD hôm nay (29/9): USD “lặng sóng” trong nước, thị trường dõi theo khả năng Úc và Ấn Độ tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
08:55 | 29/09/2026
(TBTCO) - Sáng 29/9, tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng xuống 25.630 đồng, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do đi ngang. Chỉ số DXY nhích nhẹ 0,02% lên 101,21 điểm, duy trì vùng cao hai tháng. Thị trường hướng sự chú ý tới các quyết định chính sách sắp tới, khi kỳ vọng ngân hàng trung ương Ấn Độ và Úc đều tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.
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Thị trường trong nước

Sáng 29/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.630 đồng, giảm 2 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.348,5 - 26.911,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.900 - 25.950 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 29/9, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phân hóa trong biên độ hẹp. Trong khi USD ổn định và JPY nhích nhẹ, tỷ giá EUR, GBP và CNY biến động trái chiều giữa các ngân hàng.

Theo đó, tỷ giá USD đi ngang tại cả hai ngân hàng. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD cũng giữ nguyên, mua vào - bán ra ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 29/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (29/9):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá GBP đảo chiều tăng nhẹ, với mức điều chỉnh tương đối đồng đều giữa hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP mua vào - bán ra đạt 33.527,05 - 34.950,92 VND/GBP, tăng lần lượt 25,32 đồng và 26,39 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP tăng 26 đồng ở chiều mua vào và 32 đồng ở chiều bán ra, lên 33.794 - 35.063 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - nhích nhẹ 0,02% lên 101,21 điểm.

Đồng USD tiếp tục mở rộng đà phục hồi và vươn lên mức cao nhất trong hai tháng, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, căng thẳng tại Trung Đông và các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến.

Dữ liệu kinh tế tạo thêm lực đỡ cho đồng USD. Các số liệu sơ bộ về hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 9 tăng bất ngờ, củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức tăng trưởng tương đối mạnh.

Ở chiều ngược lại, thị trường đang theo dõi những tín hiệu mới về ngoại giao Trung Đông. Theo Reuters, Mỹ và Iran dự kiến nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp. Các bên trung gian dự kiến làm việc riêng với đại diện hai nước, với nội dung thảo luận tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất kéo dài 7 ngày do Iran đưa ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong khi USD duy trì sức mạnh, đồng rupee Ấn Độ (INR) chịu áp lực đáng kể, giảm khoảng 6,5% so với USD từ đầu năm 2026 và giao dịch gần mức thấp kỷ lục trước cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ngày 5 - 7/10. Các nhà kinh tế kỳ vọng RBI tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10 và có thể tiếp tục tăng vào tháng 12 nhằm kiểm soát lạm phát.

Lạm phát của Ấn Độ, đo bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng lên 4,82% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế mạnh và thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng đang tạo thêm dư địa để RBI thắt chặt chính sách.

Đồng INR còn chịu sức ép từ chênh lệch lãi suất với Mỹ thu hẹp và USD tăng giá trên diện rộng, trong bối cảnh Fed phát tín hiệu thắt chặt và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lên mức cao nhất trong nhiều năm. Dù vậy, hoạt động can thiệp trên thị trường ngoại hối của RBI cùng các biện pháp của Chính phủ Ấn Độ nhằm thu hút dòng vốn USD đang góp phần hạn chế đà mất giá của đồng rupee.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) được kỳ vọng rộng rãi sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, từ 4,35% lên 4,6% trong cuộc họp chính sách ngày thứ ba, sau khi giữ nguyên lãi suất tại hai cuộc họp liên tiếp trước đó.

Trong bối cảnh thị trường gần như đã phản ánh khả năng RBA tăng lãi suất, tâm điểm chú ý sẽ chuyển sang thông điệp của Thống đốc RBA Michele Bullock về bước đi tiếp theo. Những tín hiệu cho thấy RBA có thể tiếp tục thắt chặt hoặc chuyển sang thận trọng hơn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến đồng đô la Úc (AUD).

Áp lực tăng lãi suất xuất phát từ việc lạm phát tại Úc vẫn dai dẳng, dù thị trường lao động đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số CPI tháng 7 tăng 1%, cao hơn mức dự báo 0,8%, trong khi lạm phát tính theo năm vẫn ở mức 3,5%.

Do đó, bên cạnh quyết định lãi suất, định hướng chính sách mà RBA phát đi sau cuộc họp mới là yếu tố có thể quyết định phản ứng của AUD, đặc biệt khi thị trường cân nhắc liệu đợt tăng lần này chỉ là một bước điều chỉnh hay mở đường cho một chu kỳ thắt chặt tiếp theo./.

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Cập nhật: 29/09/2026 09:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30