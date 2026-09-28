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Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

06:30 | 28/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (28/9) khép lại một tuần với xu hướng điều chỉnh chiếm ưu thế tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi thị trường phía Nam ít biến động hơn. Mặt bằng giá trên cả nước hiện thu hẹp về khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.
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Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, thị trường trong tuần ghi nhận các nhịp tăng - giảm đan xen. Tuy nhiên, những phiên cuối tuần chứng kiến xu hướng đi xuống lan rộng, khiến mốc 60.000 đồng/kg không còn xuất hiện.

Theo khảo sát mới nhất, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang cùng thu mua ở mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trên phạm vi cả nước.

Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng đứng tại 58.000 đồng/kg.

So với cuối tuần trước, mặt bằng giá phía Bắc đã hạ nhiệt rõ rệt. Khi đó, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên vẫn nằm trong nhóm giao dịch ở mức 60.000 đồng/kg.

Trong những phiên giữa tuần, Bắc Ninh cũng từng tăng lên 60.000 đồng/kg, đưa số địa phương đạt ngưỡng này lên bốn.

Tuy nhiên, đà giảm xuất hiện liên tiếp trong những ngày cuối tuần đã nhanh chóng thu hẹp nhóm giá cao. Đến ngày 27/9, Hà Nội và Hưng Yên - hai địa phương cuối cùng còn giữ mức 60.000 đồng/kg - cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Qua đó, mốc 60.000 đồng/kg chính thức biến mất khỏi thị trường heo hơi cả nước. Diễn biến tại miền Trung - Tây Nguyên cũng tương tự khi một số địa phương giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Hiện Quảng Trị và Lâm Đồng là hai địa phương duy nhất trong khu vực giữ mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng loạt giao dịch ở 57.000 đồng/kg. Mặt bằng toàn khu vực theo đó chỉ còn 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, thị trường heo hơi nhìn chung ít biến động nếu so với cuối tuần trước. Giá thu mua hiện dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Mức 58.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Cà Mau và Vĩnh Long cùng đứng ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tính chung cả tuần, Vĩnh Long là địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, trong khi phần lớn các địa phương phía Nam giữ giá tương đối ổn định. Dù vậy, diễn biến trong từng phiên vẫn xuất hiện những nhịp tăng giảm ngắn.

Đồng Nai từng tăng lên 59.000 đồng/kg vào đầu tuần nhưng sau đó quay trở lại 58.000 đồng/kg. Một số địa phương như Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh và Cần Thơ cũng xuất hiện những phiên điều chỉnh trong tuần trước khi trở lại mặt bằng hiện tại. Nhìn tổng thể, khoảng giá trên toàn quốc đã thu hẹp đáng kể.

Cuối tuần qua, mức cao nhất chỉ còn 59.000 đồng/kg, trong khi vùng thấp nhất tiếp tục là 57.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất vì vậy chỉ còn 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, vùng 57.000 đồng/kg đang trở nên phổ biến hơn, đặc biệt tại miền Trung - Tây Nguyên.

Diễn biến này cho thấy sau giai đoạn giá xuất hiện những nhịp tăng cục bộ và mốc 60.000 đồng/kg quay trở lại, thị trường đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái điều chỉnh trong những phiên cuối tháng 9./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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