Thuế - Hải quan

Hoàn thuế tự động, gỡ nút thắt dòng vốn cho doanh nghiệp

Văn Tuấn

Văn Tuấn

09:16 | 27/09/2026
(TBTCO) - Hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động dự kiến được ngành Thuế đưa vào vận hành từ tháng 10/2026 kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới, tháo gỡ triệt để những nút thắt về vốn cho doanh nghiệp.
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Kết quả ấn tượng từ nỗ lực đồng hành

Theo thông tin từ Cục Thuế, tính đến ngày 16/9/2026, cơ quan thuế trên toàn quốc đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới 137.633 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, con số này ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 141,8%.

Mức tăng ấn tượng này không chỉ phản ánh sự khôi phục và mở rộng quy mô sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của ngành Thuế trong việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đưa tiền hoàn thuế trở lại với chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nhanh nhất có thể.

Hoàn thuế tự động, gỡ nút thắt dòng vốn cho doanh nghiệp
Triển khai hoàn thuế tự động, quy trình xử lý hồ sơ sẽ được triển khai hoàn toàn trên hệ thống máy tính. Ảnh: Đức Thanh

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít doanh nghiệp gặp vướng mắc về thanh khoản do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, thị trường xuất khẩu chịu nhiều áp lực biến động. Trong bối cảnh nguồn vốn tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, việc được hoàn trả kịp thời tiền thuế GTGT giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn tái đầu tư, thanh toán cho nhà cung cấp và duy trì chuỗi cung ứng không bị đứt gãy.

Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là sự hỗ trợ thiết thực với hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong 8 tháng qua, Thuế TP. Hà Nội đã giải quyết trên 70% số lượng hồ sơ thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau, thời gian giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Về phía doanh nghiệp, ông Keisuke Kuroki - Giám đốc cấp cao, Công ty Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ, trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp đã nhận được hơn 64 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ hoàn thuế được thực hiện trên môi trường điện tử, từ lập hồ sơ, ký số, gửi hồ sơ đến tiếp nhận và xử lý, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí in ấn, lưu trữ và nhân lực thực hiện thủ tục. Quy trình hoàn thuế hiện nay đã tiện lợi hơn rất nhiều vì thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng mà không cần sự can thiệp thủ công của cán bộ thuế.

Tương tự, ông Kim Hak Chun - Giám đốc Tài chính Công ty ZEIT C&A Việt Nam tại TP. Hải Phòng cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn 240 tỷ đồng tiền thuế. Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp, hạn chế được những sai sót dẫn tới việc phải điều chỉnh lại hồ sơ nhiều lần, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Khích - Phó Trưởng Thuế TP. Hải Phòng chia sẻ, đơn vị đã chủ động hướng dẫn doanh nghiệp ngay từ khâu lập hồ sơ đến việc kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế. Trong thời gian tới, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bước tiến công nghệ trong hoàn thuế

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, ngành Thuế đã xây dựng kế hoạch và dự kiến triển khai ứng dụng hoàn thuế GTGT tự động vào tháng 10/2026. Đây tiếp tục là bước đi chiến lược trong tiến trình hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện ngành Thuế.

Đại diện Cục Thuế cho biết, ứng dụng hoàn thuế tự động vận hành dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối đồng bộ với hệ thống hóa đơn điện tử. Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua cổng thông tin điện tử, hệ thống sẽ tự động đối soát thông tin giữa hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, dữ liệu thanh toán qua ngân hàng và lịch sử tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp.

Nhờ quy trình xử lý chuẩn hóa bằng máy tính, rủi ro phát sinh từ yếu tố chủ quan của con người sẽ được loại bỏ tối đa. Các khâu phân loại hồ sơ (thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, hay kiểm tra trước hoàn thuế sau) được thực hiện dựa trên các tiêu chí rủi ro định lượng rõ ràng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác, mà còn nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Việc thu hồi vốn nhanh chóng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính, giảm bớt sự phụ thuộc vào các khoản vay ngân hàng với chi phí lãi vay cao. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến - chế tạo có dòng tiền quay vòng lớn.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thì sự bứt phá của các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đang rất thiếu vốn cho kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, việc đẩy nhanh hoàn thuế sẽ giúp khơi thông nguồn lực nội tại, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc ngành Thuế áp dụng cơ chế hoàn thuế tự động sẽ giúp cắt giảm đáng kể các bước trung gian, giảm thiểu thời gian chờ đợi xử lý hồ sơ thủ công. Các hồ sơ đủ điều kiện sẽ nhận được quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả tiền thuế trong thời gian ngắn nhất, đáp ứng tối đa yêu cầu về thời gian và tiến độ giải ngân cũng như quay vòng vốn của doanh nghiệp.

Triển khai hoàn thuế tự động, hệ thống sẽ tự động ưu tiên xử lý nhanh cho các doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt. Điều này tạo ra động lực mạnh mẽ khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nâng cao tính tự giác, minh bạch trong hoạt động kê khai và nộp thuế để hưởng các lợi ích từ cơ chế quản lý hiện đại.

Sẵn sàng cho hoàn thuế tự động

Để chuẩn bị cho việc đưa ứng dụng hoàn thuế giá trị gia tăng tự động vào vận hành chính thức từ tháng 10/2026, ngành Thuế đã và đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuế các cấp.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đưa ra các khuyến nghị, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp sẵn sàng kết nối và thích ứng với hệ thống mới.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần đảm bảo toàn bộ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra được sử dụng là hóa đơn điện tử hợp pháp, thông tin kê khai chính xác, đồng bộ với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế.

Thứ hai, việc hạch toán kế toán, thanh toán qua ngân hàng đối với các giao dịch mua bán cần được thực hiện đúng quy định để phục vụ công tác đối soát tự động diễn ra thuận lợi.

Thứ ba, doanh nghiệp cần theo dõi sát sao các thông báo, hướng dẫn từ ngành Thuế để nắm rõ quy trình thao tác trên ứng dụng mới, tránh các sai sót không đáng có làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thuế.
Văn Tuấn
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