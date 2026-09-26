Quảng Ninh hút gần 100.000 tỷ đồng vốn đầu tư sau 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Quảng Ninh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các ngành, lĩnh vực chủ lực tiếp tục duy trì đà phát triển. Địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo báo cáo, tăng trưởng GRDP quý III và lũy kế 9 tháng tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục đóng vai trò là những trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế 9 tháng của Quảng Ninh là sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Hiện 12/12 dự án trong lĩnh vực này đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy định hướng thu hút đầu tư của Quảng Ninh đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực sản xuất hiện đại, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương mở rộng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Doanh thu du lịch của Quảng Ninh trong 9 tháng đạt 56.400 tỷ đồng. Ảnh T.T

Cùng với thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách, Quảng Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hết quý III/2026, địa phương dự kiến giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu quý III và 84% kế hoạch cả năm. Công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ cũng đạt kết quả tích cực khi 151/198 dự án chậm tiến độ đã được xử lý, không còn vướng mắc.

Việc thúc đẩy đầu tư công được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng khả năng kết nối vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh công nghiệp, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Quảng Ninh. Trong 9 tháng, tổng lượng khách du lịch đến địa phương ước đạt 18,8 triệu lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt, tăng 28%; doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,38%.

Một điểm nhấn khác trong 9 tháng năm 2026 là kết quả thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách của Quảng Ninh ước đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ và đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng.

Nguồn thu tích cực giúp địa phương có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, chuyển đổi số và các chương trình phát triển dài hạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Quảng Ninh cũng xác định một số nhiệm vụ cần tập trung tháo gỡ trong những tháng cuối năm, gồm tiến độ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm triển khai và giải ngân một số nguồn vốn.

Trong quý IV, địa phương triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm nước rút”, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu và logistics. Song song với đó, Quảng Ninh tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên và chuẩn bị các dự án động lực mới./.