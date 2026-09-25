Gia Lai tăng cường sàng lọc dòng vốn đầu tư, hướng tới hiệu quả sử dụng nguồn lực

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 86 dự án, trong đó tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 11.700,71 tỷ đồng. Cụ thể, có 59 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp được điều chỉnh với phần vốn tăng thêm 6.557,2 tỷ đồng; 28 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp được điều chỉnh với vốn tăng thêm 6.053,51 tỷ đồng.

Cùng với việc tạo điều kiện cho các dự án có khả năng mở rộng sản xuất, kinh doanh, Gia Lai cũng thực hiện xử lý các dự án không còn phù hợp hoặc chậm triển khai. Tỉnh đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 17 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.942 tỷ đồng; đồng thời xử lý 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 1.644,58 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về thu hút đầu tư. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh thu hút 218 dự án mới, đạt 128,23% kế hoạch năm (kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư 192.719,8 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 51,39%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 147,07%. Trong số các dự án mới, có 211 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 188.644,92 tỷ đồng và 7 dự án FDI với tổng vốn 4.074,88 tỷ đồng, tương đương 156,73 triệu USD.

Cơ cấu dòng vốn cho thấy sự tập trung rõ nét vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Trong tổng số 218 dự án, lĩnh vực công nghiệp chiếm 113 dự án với tổng vốn đầu tư 153.668,12 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản với 55 dự án, vốn đầu tư 14.258,95 tỷ đồng; xây dựng - hạ tầng với 18 dự án, vốn đầu tư 11.775,44 tỷ đồng; thương mại dịch vụ, du lịch với 22 dự án, vốn đầu tư 7.932,8 tỷ đồng.

Riêng từ ngày 17/9 đến 24/9/2026, tỉnh tiếp tục thu hút 3 dự án mới với tổng vốn đầu tư 2.371,98 tỷ đồng. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh của Công ty Cổ phần Phú Tài có vốn đầu tư 2.249 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng vốn thu hút trong kỳ.

Việc song song thu hút dự án mới, điều chỉnh vốn cho dự án có năng lực triển khai và xử lý dự án không đáp ứng yêu cầu, giúp địa phương vừa mở rộng nguồn lực đầu tư, vừa chú trọng hiệu quả triển khai của từng dự án trong quá trình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp./.