Doanh nghiệp

Hà Nội mở phiên đặt hàng khoa học, công nghệ từ nhu cầu doanh nghiệp

Nguyên Phương

Nguyên Phương

hanh.tbtc@gmail.com
18:53 | 25/09/2026
(TBTCO) - Ngày 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức phiên đặt hàng các bài toán khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo xuất phát từ nhu cầu doanh nghiệp - Phiên số 1, nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn với các đơn vị có năng lực nghiên cứu, phát triển và chuyển giao giải pháp.
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Hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND TP. Hà Nội về 30 bài toán lớn cần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia giải quyết, theo phương châm: Doanh nghiệp nêu bài toán - nhà khoa học đề xuất lời giải - các bên xác lập cam kết - Sở chốt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

Tại phiên đặt hàng, các hiệp hội, hội và doanh nghiệp đã trình bày các điểm nghẽn, vấn đề thực tiễn và nhu cầu cần giải quyết; đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với các bài toán lớn của Thành phố.

Từ nhu cầu thực tế của cộng đồng doanh nghiệp, TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, đề xuất 10 nhóm nhu cầu gắn với các “bài toán lớn” Thành phố đặt ra giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, doanh nghiệp cần giải pháp xử lý đơn hàng, kiểm soát hàng tồn kho, nâng cao năng suất và chuyển đổi số; giám sát thiết bị, chất lượng sản xuất và phát triển kỹ năng số cho người lao động. Hiệp hội cũng đề xuất nâng cao năng lực kỹ thuật của nhà cung ứng, hoàn thiện nguyên mẫu tại doanh nghiệp, tăng hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Một nhu cầu đáng chú ý là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng theo từng công đoạn, gắn với chuyển đổi xanh, giảm phát thải, nhất là trong các ngành dệt may, da giày và sản xuất sử dụng nhiều năng lượng.

Về logistics, Hiệp hội đề xuất ứng dụng giải pháp gom hàng, phối hợp vận tải, tận dụng chiều xe quay đầu nhằm giảm lãng phí nguồn lực...

Hà Nội đặt hàng doanh nghiệp gỡ bài toán khoa học và công nghệ
TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội nêu đề xuất. Ảnh: Nguyên Phương

Đại diện Hội Sản phẩm chủ lực Hà Nội và Tập đoàn Công nghệ Tetech đề xuất xây dựng bản đồ số về thu gom, vận chuyển, xử lý rác; nghiên cứu quy hoạch 3-4 khu liên hợp xử lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, hướng tới “đầu vào là rác, đầu ra là sản phẩm”...

Phát biểu kết luận phiên đặt hàng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang ghi nhận các đề xuất của hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường. Đồng thời, yêu cầu làm rõ từng bài toán trước khi xác định nhiệm vụ, trong đó xác định cụ thể nhu cầu, địa chỉ ứng dụng, đối tượng sử dụng, kết quả và tiêu chí đánh giá.

Hà Nội đặt hàng doanh nghiệp gỡ bài toán khoa học và công nghệ
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu. Ảnh: Nguyên Phương

Sở sẽ phân loại đề xuất để xử lý theo hướng kết nối chuyển giao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo hoặc thử nghiệm có kiểm soát; những đề xuất chưa rõ nhu cầu, chưa có đối tác phù hợp tiếp tục được làm rõ, không ép thành nhiệm vụ nghiên cứu.

Ông Cù Ngọc Trang cũng giao các phòng chuyên môn hoàn thiện danh mục, hướng dẫn tiếp nhận trước 30/9, xác định cán bộ theo dõi trước 2/10, báo cáo kết quả đợt đầu trước 10/10 và tiến độ xử lý trước 25/10.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ thẩm quyền”; hồ sơ đủ điều kiện phải được xử lý ngay.

Đến Phiên đặt hàng số 1, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận đề xuất từ 18 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức, với tổng cộng 36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đề xuất bao phủ nhiều lĩnh vực như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đào tạo nghề, chuyển đổi số, an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; truy xuất nguồn gốc; môi trường...

Các đề xuất đã được đối chiếu với danh mục 30 bài toán lớn của thành phố, trong đó có năng suất lao động đô thị, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, an toàn thực phẩm và logistics thông minh liên vùng. Riêng đề xuất kiến trúc số dùng chung trên nền tảng iHanoi được đặt trong mối liên hệ với 12 bài toán lớn.

Về nguồn lực, 16 nhiệm vụ đề xuất ngân sách thành phố bố trí một phần hoặc hợp tác công - tư; 7 đề xuất do doanh nghiệp tự đối ứng 100%. Trong số đề xuất đã nêu rõ khái toán, có 5 nhiệm vụ với tổng nhu cầu khoảng 68 tỷ đồng. Các đề xuất còn lại tiếp tục xác định kinh phí khi xây dựng thuyết minh chi tiết.
Nguyên Phương
Từ khóa:
phiên đặt hàng khoa học và công nghệ hà nội

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