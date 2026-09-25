MB hoàn tất chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu, chạm đỉnh vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã Ck: MBB) vừa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông báo của MB, vốn điều lệ của ngân hàng trước khi thay đổi là 92.632,5 tỷ đồng, tăng thêm gần 8.055 tỷ đồng, lên 100.687,5 tỷ đồng sau thay đổi. Tương ứng, tổng số cổ phiếu tăng lên hơn 10,068 tỷ cổ phiếu.

Trước đó, MB thực hiện tăng vốn thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn: MB.

Theo báo cáo, MB chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 8.055 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền đối với cổ đông hiện hữu từ ngày 18/8 đến ngày 7/9/2026; ngày kết thúc đợt chào bán là 23/9/2026.

Kết thúc đợt chào bán, toàn bộ 805,5 triệu cổ phiếu đã được phân phối cho 116.316 nhà đầu tư, tương ứng 100% lượng chào bán. Trong đó, cổ đông hiện hữu mua 793,26 triệu cổ phiếu, tương đương 98,48%; hơn 12,24 triệu cổ phiếu còn lại được chào bán cho cán bộ nhân viên.

Số cổ phiếu còn lại sau đó được MB chào bán cho cán bộ nhân viên MB và các công ty thành viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Danh sách chào bán gồm 131 người, ưu tiên các nhóm quản lý chủ chốt và căn cứ vào vị trí, thâm niên, kết quả, quy mô công việc.

Nhờ đó, toàn bộ 12,24 triệu cổ phiếu còn lại được phân phối cho 131 nhà đầu tư, trong đó 130 người đã thực hiện quyền mua ở đợt trước. Qua đó, MB hoàn tất phân phối toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán.

Tổng số tiền MB thu được từ đợt chào bán đạt gần 8.055 tỷ đồng. Sau khi trừ 591,5 triệu đồng chi phí, ngân hàng thu ròng khoảng 8.054,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, MB có lượng cổ đông đông đảo, lên tới 235.212. Sau đợt chào bán, Viettel sở hữu hơn 1,48 tỷ cổ phiếu MB, tương ứng 14,702% vốn điều lệ; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm gần 989,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,826%; Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH sở hữu gần 848,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,43%. Ngoài ra, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng nằm trong nhóm cổ đông lớn của MB, khi sở hữu trên 713 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,083% vốn MB.

Nguồn: MB.

Bên cạnh MB, cuộc đua tăng vốn trong nhóm ngân hàng tư nhân cũng đang nóng lên. Techcombank đã thông qua phương án phát hành thêm lượng cổ phiếu tương đương 50,28% số cổ phiếu đang lưu hành theo hai cấu phần, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng.

Trong khi đó, VPBank chốt ngày 25/9 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04%, tương ứng phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng./.