PNJ đề xuất hạ mục tiêu lợi nhuận xuống 800 tỷ đồng, cổ tức năm 2026 về 0%

Theo công bố thông tin từ Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: Ck: PNJ), doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 21/10 tới. Tại đại hội, PNJ sẽ trình cổ đông phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và chính sách cổ tức trong bối cảnh phát sinh sự cố liên quan đến kim cương.

Tài liệu đại hội cho biết, sự cố liên quan đến kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, đồng thời tạo áp lực tài chính liên quan đến hoạt động mua lại hàng hóa đã bán. Trên cơ sở diễn biến thực tế và các dự báo cập nhật, Hội đồng quản trị PNJ đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.

Chỉ tiêu kinh doanh 2026 (hợp nhất) điều chỉnh của PNJ. Nguồn: PNJ.

Với phương án chưa bao gồm khoản dự phòng tổn thất, PNJ đề xuất giảm mục tiêu doanh thu thuần từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch ban đầu. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh từ 3.408 tỷ đồng xuống 800 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 77%.

Đối với phương án trích lập dự phòng tổn thất, doanh nghiệp đưa ra giả định khách hàng thực hiện bán lại hoặc đổi đối với 80% lượng hàng hóa công ty đã bán. Giá trị dự phòng tương ứng dự kiến ở mức 7.071 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tháng 7 và 8 năm 2026 của PNJ. Nguồn: PNJ.

Nếu tính cả khoản dự phòng này, mục tiêu doanh thu năm 2026 vẫn được điều chỉnh xuống 39.057 tỷ đồng, giảm khoảng 9.600 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu nhưng tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp dự kiến âm 2.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế âm 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 6.270 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh, Hội đồng quản trị PNJ đề xuất đưa tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2026 từ 20% về 0%. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 cũng được đề xuất giảm một nửa, từ mức 20% đã được thông qua trước đó xuống còn 10%.

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá cho danh sách cổ đông chốt ngày 12/1/2026. Như vậy, với phương án điều chỉnh nêu trên, PNJ đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh gần đây của PNJ ghi nhận doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sụt giảm. Trong tháng 7 và 8/2026, doanh thu thuần đạt 5.695 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, lợi nhuận gộp giảm 45,4%, xuống còn 550 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 61 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 325 tỷ đồng, tương ứng giảm 118,8%.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 8.484 tỷ đồng, tăng 4,5% so với mức 7.582 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu hoạt động kinh doanh trong tháng 7 và 8 cũng có sự thay đổi giữa các mảng. Doanh thu bán lẻ giảm 1,5% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu bán sỉ tăng 78%. Doanh thu vàng 24K giảm 24,9%, còn các hoạt động khác ghi nhận mức tăng 55,1%.

Bán lẻ tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, dù giảm từ 61,6% trong tháng 7 và 8/2025 xuống 59,5% cùng kỳ năm 2026. Trong khi đó, tỷ trọng bán sỉ tăng từ 11,7% lên 20,4%, còn vàng 24K giảm từ 26,1% xuống 19,2%. Các hoạt động khác chiếm tỷ trọng nhỏ, tăng từ 0,5% lên 0,8% tổng doanh thu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ kết phiên ngày 25/9 ở mức 33.000 đồng/cổ phiếu, giảm 48,5% so với mức 64.000 đồng/cổ phiếu cách đây 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu từng ghi nhận mức giá cao nhất 43.100 đồng/cổ phiếu, đồng thời có 2 phiên tăng trần vào ngày 21/8 và 24/8, với giá đóng cửa lần lượt 39.900 đồng và 42.650 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 511 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của PNJ tại mức giá 33.000 đồng/cổ phiếu đạt khoảng 16.886 tỷ đồng./.