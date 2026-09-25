Gen Z tại Hà Nội và Vĩnh Long trúng độc đắc hàng tỷ đồng của xổ số quay nhanh Lotto 5/35

Ngày 24/9/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 cho hai khách hàng N.Đ.V và N.T.N, với tổng giá trị giải thưởng 15.856.566.000 đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00894 với giá trị 9.644.186.000 (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh N.Đ.V – thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS). Tiếp đó, tấm vé trúng giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 trị giá 6.212.380.000 đồng được xác định thuộc về anh N.T.N – thuê bao Vinaphone, cũng tham gia dự thưởng trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott với điểm chạm Vietlott SMS trong ví điện tử Momo.

Anh N.Đ.V hiện sinh sống và làm việc tự do tại Hà Nội. Khoảng 2 năm trước, anh biết đến Vietlott và bắt đầu tham gia dự thưởng vì thấy các sản phẩm xổ số tự chọn được tự tay lựa chọn những con số, bắt kịp xu thế trên thế giới và phù hợp với lối sống hiện đại của Gen Z. Hai sản phẩm anh yêu thích là xổ số tự chọn Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35. Hằng ngày, anh đều duy trì mua vé với mức dự thưởng chỉ từ 10.000 – 20.000 đồng.

Khi đang đi chơi bên ngoài thì anh N.Đ.V nhận được tin nhắn từ một người bạn thông báo giải Độc đắc Lotto 5/35 đã tích lũy lên gần 10 tỷ đồng; Sau khi kiểm tra thấy thời gian mở bán vé gần kết thúc, anh lập tức mua vé với bộ số ngẫu hứng lựa chọn tại thời điểm đó.

Anh N.Đ.V (bên phải) và anh N.T.N (bên trái) nhận giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35

Anh N.Đ.V dự định gửi tiết kiệm số tiền trúng thưởng, đồng thời tiếp tục công việc và sinh hoạt như thường ngày. Anh cũng sẽ giữ mức dự thưởng như trước bởi với anh, mua vé Vietlott là một hình thức giải trí quen thuộc.

Còn anh N.T.N hiện đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng tại Vĩnh Long. Anh biết đến Vietlott thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và bắt đầu tham gia dự thưởng hơn một năm trước. Anh nhanh chóng yêu thích các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott vì được tự tay chọn các con số. Anh thường chơi xổ số quay nhanh Lotto 5/35 vì có 2 kỳ quay mỗi ngày với giải Độc Đắc hấp dẫn từ 6 tỷ đồng.

Anh N.T.N cho biết, trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị vào công việc buổi chiều, anh đọc tin có người trúng Độc Đắc gần 10 tỷ đồng tại kỳ quay xổ số Lotto 5/35 tối hôm trước nên quyết định mua vé để giải trí và thử vận may. Anh mua 6 bộ số, trong đó, một vài vé được lựa chọn ngẫu nhiên, số còn lại do anh tự chọn dựa trên những dấu mốc đặc biệt trong quá khứ của mình. Và một trong những bộ số dựa trên những dấu mốc đó đã mang về cho anh giải Độc đắc hơn 6,2 tỷ đồng.

Thời điểm nhận được thông báo trúng thưởng, anh đang xem tivi cùng bố mẹ của mình. Anh cho biết bản thân run lên vì bất ngờ, tay chân đổ mồ hôi và phải kiểm tra lại kết quả nhiều lần. Anh lập tức chia sẻ niềm vui với bố mẹ. Về số tiền trúng thưởng, anh cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra kế hoạch sử dụng phù hợp

Anh N.Đ.V đã trao tặng 200 triệu đồng thông qua Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Anh N.T.N đã dành 100 triệu đồng với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Hai chủ nhân giải Độc đắc trao tặng tổng 300 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh N.Đ.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Hà Nội với số tiền hơn 900 triệu đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Trong khi đó, anh N.T.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Vĩnh Long với số tiền hơn 600 triệu đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định./.