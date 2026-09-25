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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:43 | 25/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống 4.271 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi xuống, trong đó vàng miếng giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.271 USD/ounce, tiếp tục giảm 21 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng miếng trong nước đi xuống, chênh lệch giữa hai thị trường vẫn ở mức khoảng 9,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Kim loại quý đã lùi xuống mức thấp nhất trong một tuần trong phiên giao dịch thứ Năm và tiếp tục ở dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,3%, còn 4.306 USD/ounce.

Áp lực lên giá vàng gia tăng khi giá dầu tăng hơn 1%, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa cho thấy nhiều tiến triển. Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy thị trường lao động Mỹ duy trì ổn định. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 19/9 ở mức 197.000 đơn, thấp hơn dự báo 201.000 đơn. Giá vàng ít phản ứng ngay sau thông tin này, song một số nhà phân tích cho rằng thị trường lao động vững có thể tạo thêm dư địa để Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.

Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,11%. Lợi suất cao và kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng đang gây sức ép lên vàng, tài sản không sinh lãi.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 24/9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt giảm 1,1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng về mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn lần lượt niêm yết ở ngưỡng 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng và 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141,6 - 145,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC cùng giảm 700.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn lần lượt ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng và 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 25/09/2026 07:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30