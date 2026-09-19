Giá vàng hôm nay ngày 19/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.379 USD/ounce, sau khi lên mức cao nhất trong một tuần vào phiên thứ Sáu. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 138,8 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, chênh lệch giữa hai thị trường hiện khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của vàng diễn ra khi giá dầu giảm, giúp phần nào xoa dịu lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra cú sốc nguồn cung từ Trung Đông vẫn là mối quan ngại lớn của thị trường.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Chris Gaffney - Chủ tịch phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, nhận định dầu mỏ là một trong những động lực chính của lạm phát, nên giá dầu hạ nhiệt đã góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá. Trước đó, nhà đầu tư kim loại quý đã mở các vị thế bán khống để đón đầu đợt bán tháo vàng được dự đoán sẽ xảy ra khi Mỹ tăng lãi suất. Những vị thế này sau đó nhanh chóng được đóng lại.

Dù vậy, vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD và triển vọng lãi suất. Đồng bạc xanh đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 tuần, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Trong cuộc họp hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lên 3,75% - 4%, đồng thời phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp tháng 10 là 58%. Lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng do gia tăng sức hút của các tài sản sinh lời, dù kim loại quý thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát.

Tuy nhiên, phản ứng của giá vàng sau cuộc họp cho thấy thị trường đã dự liệu phần lớn quyết định của Fed. Ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, đánh giá giá vàng trước thời điểm cuối tuần dường như không chịu ảnh hưởng từ đợt tăng lãi suất của Mỹ.

Khi quyết định của ngân hàng trung ương không mang lại bất ngờ, ông Hansen chuyển sự chú ý sang nhu cầu đầu tư đang phục hồi. Lượng vàng do các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo đảm bằng vàng nắm giữ đã lên mức cao nhất trong 7 tháng, bất chấp đợt giảm giá gần đây của kim loại quý. Diễn biến này cho thấy nhu cầu vẫn được duy trì từ nhóm nhà đầu tư ít nhạy cảm với lãi suất, ngay cả khi lợi suất ở mức cao.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Chris Vecchio - người đứng đầu bộ phận Chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng vàng kết thúc tuần với đà tăng mạnh bởi nhà đầu tư đang nhìn xa hơn đợt nâng lãi suất 25 điểm cơ bản mới nhất của Fed. Những yếu tố hỗ trợ giá vàng bất chấp lợi suất trái phiếu tăng vẫn chưa thay đổi.

Các yếu tố được ông Vecchio đề cập gồm lo ngại về sự ổn định tài chính của Mỹ, tình hình tài chính của Chính phủ Mỹ ngày càng xấu đi, nhu cầu mua thêm trái phiếu chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu đối với đồng USD giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh. Những yếu tố này tiếp tục hỗ trợ vàng, đồng thời góp phần đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Cùng quan điểm về vai trò của các yếu tố dài hạn, ông Jeff Sarti - Giám đốc điều hành Morton Wealth, trong cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, nhận định động thái mới nhất của Fed chỉ đóng vai trò thứ yếu so với những yếu tố lớn hơn đang chi phối giá vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 144,1 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 144,1 - 148,1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và SJC cùng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lần lượt đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng và 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.