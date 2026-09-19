Thị trường

Ngày 19/9: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

06:29 | 19/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (19/9) tiếp tục giảm thêm 500 - 600 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định ở mức 137.000 - 141.000 đồng/kg.
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Ngày 19/9: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm phiên thứ ba liên tiếp

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Mặt bằng thu mua hiện chỉ còn 93.000 - 93.800 đồng/kg, giảm thêm 500 - 600 đồng/kg so với ngày trước.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm 600 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 93.800 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cũng giảm 600 đồng/kg, cùng về mức 93.600 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg, xuống còn 93.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, chỉ sau ba phiên liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước đã rời khá xa mốc 95.000 đồng/kg. So với mức 94.900 - 95.500 đồng/kg ghi nhận ngày 16/9, mặt bằng hiện tại đã giảm khoảng 1.700 đồng/kg tại nhiều vùng.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng tiếp đà giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 11/2026 giảm 1,14%, tương đương 39 USD/tấn, xuống còn 3.391 USD/tấn. Đây cũng là lần đầu trong chuỗi giảm hiện tại hợp đồng này rơi xuống dưới ngưỡng 3.400 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 giảm mạnh hơn 42 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống còn 3.360 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 1,79%, tương đương 5,05 US cent/pound, xuống 276,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,76%, còn 268,55 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 139.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong phiên ngày 18/9.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua với giá 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau nhịp giảm cục bộ tại Đắk Lắk, thị trường đã trở lại trạng thái ổn định. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn cũng hầu như không có biến động mới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.939 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn. Malaysia tiếp tục có mức giá cao hơn đáng kể, đạt 9.300 USD/tấn.

Tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l hiện được chào bán trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Muntok của Indonesia đứng ở mức 9.500 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được báo giá 8.450 USD/tấn, trong khi Malaysia đạt 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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