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Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

06:33 | 18/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (18/9) tiếp tục giảm thêm 300 - 500 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.500 - 94.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm phiên thứ hai liên tiếp

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, giảm thêm 300 - 500 đồng/kg so với phiên trước. Mặt bằng thu mua hiện chỉ còn 93.500 - 94.400 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên khi mất 500 đồng/kg, đưa giá cà phê xuống còn 93.500 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Tại các vùng sản xuất còn lại, giá đồng loạt giảm 300 đồng/kg. Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất khu vực với 94.400 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng lùi xuống 94.200 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê Tây Nguyên đã giảm phiên thứ hai liên tiếp. Chỉ trong hai ngày, giá tại nhiều địa phương đã mất hơn 1.000 đồng/kg và ngày càng rời xa mốc 95.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng tiếp đà giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 11/2026 giảm 1,47%, tương đương 51 USD/tấn, xuống còn 3.430 USD/tấn. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 1/2027 giảm 48 USD/tấn, chỉ còn 3.402 USD/tấn, áp sát ngưỡng 3.400 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 0,74%, tương đương 2,10 US cent/pound, xuống 281,55 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 1,70 US cent/pound, còn 273,35 US cent/pound.

Giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, với một địa phương điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày thị trường tương đối ổn định.

Cụ thể, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, đưa giá thu mua xuống còn 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, các vùng sản xuất còn lại chưa ghi nhận biến động mới. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau nhiều ngày liên tiếp duy trì trạng thái đi ngang, thị trường hồ tiêu trong nước đã xuất hiện nhịp điều chỉnh đầu tiên tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, mức giảm mới chỉ diễn ra cục bộ, trong khi phần lớn vùng sản xuất vẫn giữ nguyên giá.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng tương đối ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.939 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.750 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l được giao dịch trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giữ mức 9.500 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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