Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Giá cao su thế giới hôm nay chịu áp lực điều chỉnh.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 10 ở mức 457,80 Yên/kg, giảm 1,40%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 430 Yên/kg, giảm 1,91%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,6 Baht (0,6%) về mức 92,14 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.900 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,54%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.880 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,57%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE lao dốc 565 Nhân dân tệ, tương đương 3,72%, còn 14.610 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 235,40 Cent/kg, giảm 1,22%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 0,80%.

Diễn biến trên các sàn giao dịch cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế trên thị trường cao su châu Á. Trên sàn SHFE suy yếu ở toàn bộ các kỳ hạn, với mức giảm từ 1,54% - 1,57%; SGX giảm nhưng biên độ thu hẹp dần ở các hợp đồng xa; sàn TOCOM cũng theo xu hướng giảm từ 1,40% - 1,91%. Trong ngắn hạn, giá cao su có thể tiếp tục rung lắc do lực bán trên thị trường.

Theo các nhà phân tích tại Chaos Ternary Futures Research Institute, lượng cao su thiên nhiên thu mua bình quân của các nhà sản xuất lốp xe đã giảm trong tuần qua trong bối cảnh chi phí nguyên liệu tăng, trong khi phần lớn doanh nghiệp duy trì trạng thái kiểm soát sản xuất.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.