Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 16/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.249.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.249.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.567.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.186.521 đồng/kg (mua vào) và 59.973.183 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h50 ngày 16/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 16/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,714 USD/ounce, tăng 0,02% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới đang chịu sức ép khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đưa kim loại quý này về quanh 63 USD/ounce.

Theo CME FedWatch, thị trường đang đặt xác suất khoảng 86% vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu lãi suất tiếp tục đi lên, bạc sẽ kém hấp dẫn hơn do không tạo ra dòng tiền, trong khi lợi suất trái phiếu cao có thể hút vốn khỏi kim loại quý.

Áp lực còn đến từ lạm phát Mỹ. CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn tháng 7; CPI lõi tăng 0,3%. Những con số này cho thấy áp lực giá chưa biến mất, khiến Fed phải cân nhắc kỹ giữa kiểm soát lạm phát và chi phí vay.

Trong khi đó, giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông có thể tạo thêm rủi ro lạm phát thông qua chi phí năng lượng. Nếu xu hướng này kéo dài, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ khó mạnh lên, tiếp tục gây bất lợi cho bạc.

Trước mắt, hướng đi của bạc sẽ phụ thuộc lớn vào quyết định và thông điệp của Fed, cùng diễn biến USD và lợi suất trái phiếu Mỹ./.