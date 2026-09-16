Thị trường

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

09:42 | 16/09/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (16/9) tiếp đà giảm nhẹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 107.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 133.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,02% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
aa
Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce
Giá bạc trong nước hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 16/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.249.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 4.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 5.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.249.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.182.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.567.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.186.521 đồng/kg (mua vào) và 59.973.183 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h50 ngày 16/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 16/9, giá bạc giao ngay ở mức 63,714 USD/ounce, tăng 0,02% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới đang chịu sức ép khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đưa kim loại quý này về quanh 63 USD/ounce.

Theo CME FedWatch, thị trường đang đặt xác suất khoảng 86% vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu lãi suất tiếp tục đi lên, bạc sẽ kém hấp dẫn hơn do không tạo ra dòng tiền, trong khi lợi suất trái phiếu cao có thể hút vốn khỏi kim loại quý.

Ngày 16/9: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, thế giới ở mức 63,714 USD/ounce

Áp lực còn đến từ lạm phát Mỹ. CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn tháng 7; CPI lõi tăng 0,3%. Những con số này cho thấy áp lực giá chưa biến mất, khiến Fed phải cân nhắc kỹ giữa kiểm soát lạm phát và chi phí vay.

Trong khi đó, giá dầu tăng do căng thẳng Trung Đông có thể tạo thêm rủi ro lạm phát thông qua chi phí năng lượng. Nếu xu hướng này kéo dài, kỳ vọng về một chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ khó mạnh lên, tiếp tục gây bất lợi cho bạc.

Trước mắt, hướng đi của bạc sẽ phụ thuộc lớn vào quyết định và thông điệp của Fed, cùng diễn biến USD và lợi suất trái phiếu Mỹ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 15/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới

Dự báo giá bạc quanh vùng 65 - 70 USD/ounce trong thời gian tới

Ngày 14/9: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt suy giảm

Ngày 14/9: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt suy giảm

Dành cho bạn

Chất lượng tài sản trở thành “chìa khóa” hút vốn bất động sản

Chất lượng tài sản trở thành “chìa khóa” hút vốn bất động sản

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu ngân sách hơn 881.000 tỷ đồng năm 2026, tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới

Xuất khẩu nông nghiệp cần đạt 24,9 tỷ USD để về đích

Xuất khẩu nông nghiệp cần đạt 24,9 tỷ USD để về đích

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Đọc thêm

Ngày 16/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Ngày 16/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (16/9) chịu áp lực bán rõ rệt. Các hợp đồng trên sàn SHFE giảm 0,74 - 1,16%; sàn SGX mất 2,55 - 2,77%; thị trường Nhật Bản cũng giảm mạnh ở các kỳ hạn xa. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi.
Ngày 16/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Ngày 16/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (16/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán sôi động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451, IR 50404, OM 34 đồng loạt giảm 200 đồng/kg.
Ngày 16/9: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 16/9: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/9) đồng loạt tăng nhẹ 200 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.900 - 95.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang ngày thứ 6 liên tiếp, duy trì 137.000 - 141.000 đồng/kg.
Ngày 15/9: Giá cà phê ở mức 95.300 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Ngày 15/9: Giá cà phê ở mức 95.300 đồng/kg, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (15/9) tiếp tục đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.
PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 - 2031

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2026 - 2031

(TBTCO) - Ngày 14/9/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời PV GAS cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó ông Bùi Minh Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Dương Trí Hội giữ chức Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Thành viên HĐQT.
Ngày 15/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX chìm trong sắc đỏ

Ngày 15/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX chìm trong sắc đỏ

Giá cao su trên sàn SHFE và SGX hôm nay (15/9) đồng loạt đi xuống. Cụ thể, sàn SHFE giảm gần 1%; sàn SGX giảm 0,66% - 0,70%. Đáng chú ý, Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên ước tính sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tháng 7/2026 giảm 5,15% so với cùng kỳ, xuống 1,321 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 0,8% lên 1,297 triệu tấn.
Ngày 15/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu và phụ phẩm tăng

Ngày 15/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu và phụ phẩm tăng

Giá lúa gạo hôm nay (15/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán vẫn chậm; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg…
Đặc sản vùng cao tìm đường ra thị trường toàn cầu

Đặc sản vùng cao tìm đường ra thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Lợi thế bản địa đang mở thêm cơ hội xuất khẩu cho đặc sản vùng cao. Nhưng để đi xa và đứng vững trên thị trường quốc tế, sản phẩm phải được chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu bài bản.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng giao

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng giao

Prudential tổ chức ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”

Prudential tổ chức ngày hội “Cùng con gìn giữ điều quý giá”

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Đầu tư công mở đường, khơi thông nguồn lực

Huy động trái phiếu Chính phủ: Điều tiết linh hoạt, giảm áp lực chi phí vay

Huy động trái phiếu Chính phủ: Điều tiết linh hoạt, giảm áp lực chi phí vay

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Bộ Tài chính đính chính thay thế một số biểu mẫu trong quản lý thuế tại Thông tư 89

Đơn giản việc phân loại hàng hóa, tạo lực đẩy cho thương mại

Đơn giản việc phân loại hàng hóa, tạo lực đẩy cho thương mại

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Bộ Tài chính chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ

Bộ Tài chính chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng nhà thầu phụ

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Đừng để hợp đồng bảo hiểm bị “bỏ quên” sau khi ký

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực

Tỷ giá USD hôm nay (15/9): USD tăng trước kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nợ công gần 40 nghìn tỷ USD thêm áp lực