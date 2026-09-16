Đầu tư

Bất ngờ tên doanh nghiệp nội muốn đưa công nghệ xây đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Anh Minh

Anh Minh

07:15 | 16/09/2026
(TBTCO) - Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, gồm 11,24 km qua TP.HCM và 35,2 km qua TP. Đồng Nai hiện do Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.
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Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.
Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 14562/BXD-KTQLXD ngày 15/09/2026 gửi Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình, phản hồi đề xuất của doanh nghiệp này về giải pháp kỹ thuật xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, đối với Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TP.HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh được giao tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình làm việc với UBND TP.Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh để đề xuất giải pháp kỹ thuật cho Dự án.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2026, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đã có văn bản gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề xuất xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành bằng phương pháp sử dụng cọc ly tâm và tấm panel bản rỗng, kết hợp làm đường trên cao và thi công đoạn ngầm theo phương pháp đào mở.

Phương án tính toán của doanh nghiệp này dựa trên quy mô tuyến dài 47 km, gồm 36 km trên cao, 11 km đi ngầm và 18 nhà ga, trong đó có 2 ga ngầm.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình tính chi phí xây dựng 36 km đường sắt trên cao là 9.108 tỷ đồng, với bề rộng 11,5 m và đơn giá 22 triệu đồng/m².

Đối với 11 km đường sắt đi ngầm theo phương pháp đào mở, chi phí được tính là 8.222,5 tỷ đồng, trên cơ sở cùng bề rộng và đơn giá 65 triệu đồng/m².

Chi phí xây dựng 2 ga ngầm, tổng diện tích 5.000 m², được tính là 325 tỷ đồng; 16 ga nổi, mỗi ga có diện tích xây dựng 2.000 m², là 960 tỷ đồng. Phần xây dựng depot trên cao, diện tích 25.000 m², được doanh nghiệp tính khoảng 550 tỷ đồng.

Về phương tiện, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình dự kiến mua 100 toa tàu Alstom sản xuất tại Pháp, với giá 2,1 triệu USD/toa, tương ứng tổng chi phí 210 triệu USD.

Các khoản chi phí lớn khác gồm đường ray, tà vẹt khoảng 75 triệu USD; thông tin liên lạc và hệ thống điều khiển khoảng 150 triệu USD; hệ thống cấp điện khoảng 150 triệu USD; cửa ke ga khoảng 30 triệu USD và thiết bị depot khoảng 25 triệu USD.

Tổng kinh phí đầu tư cho Dự án được Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình tính là 35.805,5 tỷ đồng, cộng dự phòng 5%, tương ứng khoảng 1.790,27 tỷ đồng, đưa tổng mức đầu tư đề xuất lên 37.595,77 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến thời gian thi công tuyến đường từ 12 đến 15 tháng.

Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình cũng đề xuất chuyển giao, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ kỹ thuật của Đại Quang Minh thi công theo phương pháp của mình.

Theo nhận định của doanh nghiệp, phương án này có thể bảo đảm cho Đại Quang Minh mức lợi nhuận tối thiểu 20%.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập, Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điểm đầu kết nối phía Đông ga Thủ Thiêm, điểm cuối tại depot Cẩm Đường, TP. Đồng Nai, với tổng chiều dài 46,44 km, trong đó 11,24 km trên địa bàn TP.HCM và 35,2 km trên địa bàn TP. Đồng Nai.

Trên tuyến bố trí 18 nhà ga, không bao gồm ga Thủ Thiêm, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm; toàn tuyến có 34,54 km đi trên cao, 11,01 km đi ngầm, 0,7 km đi trên mặt đất và 0,19 km đoạn chuyển tiếp.

Hệ thống đầu máy, toa xe, điện kéo, thông tin tín hiệu, cơ điện và bán vé tự động được đầu tư đồng bộ với tuyến Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 175.714 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay, dự kiến đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Anh Minh
Từ khóa:
Thủ Thiêm - Long Thành đường sắt đô thị Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình Đại Quang Minh bộ xây dựng Thủ Thiêm Long Thành Hồ Chí Minh Đồng Nai

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