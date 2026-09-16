Ngân hàng chiếm gần 88% giá trị trái phiếu mua lại trước hạn

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 7 - 11/9 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 5 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị 7.134 tỷ đồng. Các đợt phát hành trong tuần tập trung ở hai nhóm ngành bất động sản và ngân hàng.

Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành được ghi nhận đạt 387.344 tỷ đồng. Trong đó, có 242 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 329.972 tỷ đồng, chiếm 85,19% tổng giá trị phát hành; 38 đợt phát hành ra công chúng trị giá 57.372 tỷ đồng, tương ứng 14,81%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Nguồn: VBMA.

Hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục diễn ra trong tuần qua, với tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại đạt 4.171 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt 214.502 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành dẫn đầu về quy mô mua lại trước hạn, chiếm khoảng 87,8% tổng giá trị, tương ứng khoảng 188.433 tỷ đồng. Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đến hạn thanh toán là 81.071 tỷ đồng. Áp lực đáo hạn tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản, với 43.383 tỷ đồng, chiếm 53,5% tổng giá trị sắp đến hạn. Đứng thứ hai là nhóm ngân hàng với 17.255 tỷ đồng, tương ứng 21,3%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cải thiện so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 7.511 tỷ đồng/ngày, tăng 20% so với tuần liền trước.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,09 triệu tỷ đồng.