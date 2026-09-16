Thị trường

Ngày 16/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc

06:36 | 16/09/2026
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay (16/9) chịu áp lực bán rõ rệt. Các hợp đồng trên sàn SHFE giảm 0,74 - 1,16%; sàn SGX mất 2,55 - 2,77%; thị trường Nhật Bản cũng giảm mạnh ở các kỳ hạn xa. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi.
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Ngày 16/9: Giá cao su thế giới tiếp tục lao dốc
Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á hôm nay chịu áp lực bán rõ rệt.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 0,3 Yên về mức 458 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 2/2027 giảm 4,5 Yên, tương đương 1,04%, còn 426,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,37 Baht lên mức 92.74 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.970 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,16%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.030 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,74%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 510 Nhân dân tệ, tương đương 3,25%, còn 15.195 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 237 Cent/kg, giảm 2,55%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 235,10 Cent/kg, giảm 2,77%.

Sắc đỏ bao phủ toàn bộ các kỳ hạn tại sàn SHFE, OSE và SGX cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế, đặc biệt khi giá TSR20 tại Singapore giảm hơn 2%. Tại Thượng Hải, nhiều kỳ hạn lùi về quanh mốc Nhân dân tệ/tấn, cho thấy sức mua chưa đủ mạnh để giữ nhịp phục hồi.

Theo các nhà phân tích tại Chaos Ternary Futures Research Institute, lượng cao su thiên nhiên thu mua bình quân của các nhà sản xuất lốp xe giảm trong tuần qua giữa lúc chi phí nguyên liệu tăng, với phần lớn doanh nghiệp duy trì trạng thái kiểm soát sản xuất.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến giảm trên các sàn giao dịch quốc tế, giá cao su thu mua trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.
Huyền Minh (tổng hợp)
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