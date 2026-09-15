Thị trường

Ngày 15/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX chìm trong sắc đỏ

06:20 | 15/09/2026
Giá cao su trên sàn SHFE và SGX hôm nay (15/9) đồng loạt đi xuống. Cụ thể, sàn SHFE giảm gần 1%; sàn SGX giảm 0,66% - 0,70%. Đáng chú ý, Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên ước tính sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tháng 7/2026 giảm 5,15% so với cùng kỳ, xuống 1,321 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 0,8% lên 1,297 triệu tấn.
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Ngày 15/9: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX chìm trong sắc đỏ
Giá cao su trên sàn SHFE và SGX hôm nay đồng loạt đi xuống. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 đi ngang ở mức 500,10 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 464,20 Yên/kg, tăng 1,35%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng nhẹ 0,03 Baht lên mức 92,4 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.400 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,89%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.320 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,87%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 241,50 Cent/kg, giảm 0,70%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 240,20 Cent/kg, giảm 0,66%.

Giá cao su hôm nay giảm trên phần lớn kỳ hạn tại 2 sàn chủ chốt tại châu Á. Trên sàn SHFE mất gần 1%; sàn SGX giảm 0,66% - 0,70%; mức tăng 1,35% của hợp đồng tháng 10 trên sàn TOCOM chưa đủ đảo chiều xu hướng ở các kỳ hạn xa. Sắc đỏ trải rộng cho thấy lực mua vẫn dè dặt, khiến thị trường bước vào những phiên tiếp theo với áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Trong báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), nguồn cung cao su tự nhiên thế giới đang đứng trước nhiều yếu tố bất lợi khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, trong lúc nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì xu hướng tăng. Đây là một trong những điểm đáng chú ý.

Theo ANRPC, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tháng 7/2026 ước đạt 1,321 triệu tấn, thấp hơn 5,15% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ đạt khoảng 1,297 triệu tấn, tăng 0,8%.

ANRPC dự báo, trong năm 2026, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt 15,279 triệu tấn, tăng 2,1% so với 14,971 triệu tấn năm 2025.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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