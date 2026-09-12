Thị trường

Ngày 12/9: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều

06:41 | 12/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (12/9) tăng giảm trái chiều khi các hợp đồng trên sàn SHFE giảm từ 0,72 - 1,30%, còn TSR20 tại Singapore mất 1,76 - 1,89%. Ngược lại, thị trường Thái Lan và Nhật Bản duy trì đà tăng. Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.
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Ngày 12/9: Giá cao su thế giới tăng giảm trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay biến động không đồng nhất. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 duy trì mức tăng ở mức 483,10 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 458,30 Yên/kg, tăng 1,83%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 10 tăng 1,31 Baht (1,4%) lên mức 92,37 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.560 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,30%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.590 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,72%.

Hợp đồng cao su butadien (cao su tổng hợp) cũng điều chỉnh xuống mức 15.645 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 245,50 Cent/kg, giảm 1,76%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 244,20 Cent/kg, giảm 1,89%.

Thị trường cao su thế giới đang nghiêng về xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Áp lực giảm thể hiện rõ nhất tại Singapore khi toàn bộ hợp đồng TSR20 cùng mất trên 1,7%. Tại Thượng Hải, các kỳ hạn cao su tự nhiên cũng đồng loạt đi xuống, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, thị trường Thái Lan và Nhật Bản duy trì đà tăng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục được duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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