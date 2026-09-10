Ngày 10/9: Giá heo hơi chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt

Giá heo hơi hôm nay cao nhất 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới tại cả ba miền. Sau một số điều chỉnh cục bộ những phiên trước, thị trường đang bước vào trạng thái ổn định với giá thu mua phổ biến từ 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, duy trì trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có mặt bằng giá cao nhất cả nước. Cụ thể, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giữ mức 60.000 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện nay.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai và Điện Biên thu mua ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 59.000 đồng/kg. Như vậy, mốc 60.000 đồng/kg tiếp tục xuất hiện tại 4 địa phương phía Bắc và chưa có thêm tỉnh, thành nào gia nhập nhóm giá cao nhất.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt chững lại. Các thương lái tại khu vực đang thu mua heo hơi quanh hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại duy trì ở 57.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá miền Trung - Tây Nguyên vì vậy tiếp tục thấp hơn miền Bắc từ 1.000 - 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới. Giá tại khu vực dao động trong biên độ hẹp 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục đứng ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam đã duy trì trạng thái tương đối ổn định trong nhiều phiên gần đây. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực chỉ là 1.000 đồng/kg.

Xét trên phạm vi cả nước, giá heo hơi hiện dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với mặt bằng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở hai mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trên cả nước hiện duy trì ở 3.000 đồng/kg./.