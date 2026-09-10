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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

06:36 | 10/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều tối 9/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Các văn kiện hợp tác gồm có:

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga về chuyển đổi số của các cơ quan tư pháp.

Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga về tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực ngành giao thông vận tải.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Liên bang về các vấn đề dân tộc của Liên bang Nga.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công ty cổ phần “Công ty quản lý Quỹ Đầu tư trực tiếp từ Nga” (RDIF) về thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổ hợp nhà thầu Zarubezhneft Asia, VSP, PVEP.

Thỏa thuận giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Giám sát môi trường, công nghiệp và hạt nhân Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia năng lượng Moskva.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại học Quốc gia Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Lộ trình hợp tác về các công nghệ chiến lược giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn AFK Sistema.

Thỏa thuận phát triển dự án Thành lập trung tâm công nghệ bồi đắp và chuyển giao công nghệ sản xuất mực in 3D giữa Petrovietnam và RosatomAT.

Thỏa thuận khung về việc hợp tác nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô chiến lược tại Việt Nam giữa Petrovietnam và Zarubezhneft.

Thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Zarubezhneft Asia.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất, điều tra, đánh giá và thăm dò tài nguyên khoáng sản tại các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa Công ty TNHH Khoáng sản Biển Đông, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công ty TNHH Morion./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
văn kiện hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga thăm cấp nhà nước

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