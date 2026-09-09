Thời sự

Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân

23:10 | 09/09/2026
(TBTCO) - Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Sảnh Thánh George, Điện Kremlin, Thủ đô Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7 - 9/9/2026.
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Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tiến vào Điện Kremlin. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón bắt tay, chào hỏi thân tình. Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga.

Kết thúc cử Quốc thiều, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân giới thiệu thành phần Đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí…

Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga. Hợp tác khoa học - công nghệ tiếp tục được duy trì, thúc đẩy trở thành một trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã và đang có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của hai nước và quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Nga Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam; đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới./.

Theo TTXVN
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