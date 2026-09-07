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Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

06:40 | 07/09/2026
Giá cà phê hôm nay (7/9) giảm 300 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trạng thái ổn định.
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Giá cà phê tuần qua điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.200 - 95.000 đồng/kg, giảm 300 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của thị trường nội địa.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg trong tuần qua, xuống còn 94.200 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cùng giảm 400 đồng/kg, hiện đứng ở 94.700 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm nhẹ hơn, khoảng 300 đồng/kg, xuống 95.000 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức giá cao nhất tại khu vực Tây Nguyên. Như vậy, ngoại trừ Đắk Nông còn đứng đúng mốc 95.000 đồng/kg, các địa phương còn lại được khảo sát đều đã xuống dưới ngưỡng này.

Diễn biến trong nước cùng chiều với xu hướng giảm mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế trong tuần qua.

Tại London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 kết thúc tuần ở mức 3.344 USD/tấn, giảm 4,2%, tương đương 148 USD/tấn so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 2,8%, tương đương 99 USD/tấn, xuống 3.430 USD/tấn.

Mức giảm còn mạnh hơn trên thị trường Arabica. Tại New York, hợp đồng giao tháng 9/2026 mất tới 6,2%, tương đương 21,6 US cent/pound, xuống còn 324,25 US cent/pound. Hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 5,5%, tương đương 17,3 US cent/pound, chốt tuần ở 295,6 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, khép lại một tuần gần như không có biến động đáng kể. Mặt bằng thu mua hiện phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất với 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 136.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu nội địa gần như đi ngang trong suốt tuần qua. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến có sự phân hóa rõ hơn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 0,46%, tương đương 32 USD/tấn trong tuần qua, lên 6.929 USD/tấn.

Ngược chiều, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 0,86%, tương đương 50 USD/tấn, xuống còn 5.750 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia không thay đổi so với cuối tuần trước, tiếp tục được chào bán ở mức 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng duy trì ổn định trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với các chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,47%, tương đương 44 USD/tấn, lên mức 9.487 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt giữ nguyên ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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