Thời sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

13:20 | 06/09/2026
(TBTCO) - Chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở Thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin-seok đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Seongnam, Seoul. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Seongnam có: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Moon Jin-seok; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trải qua gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 22/12/1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian hợp tác rộng lớn trên mọi lĩnh vực.

Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ hai nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam với tổng lũy kế đến tháng 6/2026 đạt 101 tỷ USD; đứng thứ hai về hợp tác phát triển, du lịch với hơn 5 triệu lượt người trao đổi năm 2025; đứng thứ ba về hợp tác thương mại với kim ngạch song phương đạt khoảng 89 tỷ USD năm 2025.

Hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất thông qua nhiều dự án, thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Hợp tác khoa học, công nghệ được xác định là trụ cột mới trong quan hệ song phương. Hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, giáo dục được mở rộng. Giao lưu nhân dân được duy trì với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hiện có gần 400.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển mạnh mẽ, thực chất, đạt nhiều thành quả mới, góp phần quan trọng làm sâu sắc quan hệ hai nước.

Hai bên thường xuyên hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị, Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ; thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp đôn đốc, thúc đẩy triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết; hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), góp phần tích cực giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách nước ngoài đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác ngoại giao nghị viện giữa Việt Nam - Hàn Quốc, góp phần tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là phát huy hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước./.

Theo TTXVN
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