Ngày 5/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Giá heo hơi hôm nay tăng trở lại. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên. Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước hiện nay. Đáng chú ý, đây là sự trở lại của mốc 60.000 đồng/kg sau khi mức giá này biến mất khỏi thị trường vào những phiên đầu tháng 9.

Trước đó, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên từng là những địa phương cuối cùng duy trì mức 60.000 đồng/kg. Sau các nhịp điều chỉnh giảm, mức cao nhất tại miền Bắc đã lùi về 59.000 đồng/kg và duy trì trong nhiều phiên.

Việc Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng trở lại 60.000 đồng/kg cho thấy thị trường phía Bắc bắt đầu xuất hiện tín hiệu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.

Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La tiếp tục là những địa phương có mức giá thấp nhất miền Bắc với 58.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại duy trì giao dịch ở 59.000 đồng/kg.

Như vậy, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất tại miền Bắc hiện là 2.000 đồng/kg. So với những phiên trước, mặt bằng giá khu vực đã được nâng lên nhờ một số địa phương quay đầu tăng.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang. Các thương lái tại khu vực hiện thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, không thay đổi so với những phiên trước.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên hiện cũng là khu vực có biên độ giá hẹp nhất, khi mức cao nhất và thấp nhất chỉ chênh nhau 1.000 đồng/kg.

Trong những phiên gần đây, giá tại khu vực này gần như không xuất hiện điều chỉnh đáng kể. Điều này cho thấy cung - cầu heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang duy trì trạng thái tương đối cân bằng.

So với miền Bắc, mặt bằng giá tại khu vực vẫn thấp hơn khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc giá không tiếp tục giảm cũng giúp thị trường duy trì được vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg sau những biến động trong tháng 8.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng xuất hiện tín hiệu tăng. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua tại cả ba địa phương lên 58.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, phần lớn các địa phương miền Nam đã cùng giao dịch ở mốc 58.000 đồng/kg.

Hiện Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng thu mua heo hơi ở 58.000 đồng/kg.

Cà Mau là địa phương duy nhất trong nhóm khảo sát còn giữ mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, nhưng mặt bằng chung đã được cải thiện khi số địa phương giao dịch tại mức cao nhất khu vực tăng lên đáng kể.

Đáng chú ý, việc Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ cùng tăng trong một phiên đã khiến chênh lệch giá giữa các địa phương phía Nam thu hẹp rõ rệt. Ngoại trừ Cà Mau, toàn bộ những địa phương được khảo sát đều đã đứng tại mốc 58.000 đồng/kg./.