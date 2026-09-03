Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết quanh mức 4.391,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước khoảng 9,2 triệu đồng/lượng. Tính trong vòng 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng 335,2 USD/ounce, tương đương 8,27%.

Sau khi ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ đầu năm, vàng bước vào tháng 9 với diễn biến kém tích cực và có thời điểm kiểm tra vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 4.350 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, kim loại quý đang chịu sức ép khi giới đầu tư tập trung trở lại vào những lo ngại lạm phát ngắn hạn, trong đó có tác động từ giá hàng hóa tăng cao. Tại thời điểm ông đưa ra nhận định, giá vàng giao ngay ở mức 4.356,6 USD/ounce, giảm hơn 2% trong ngày.

Đà giảm của vàng bắt đầu từ phiên thứ Sáu, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2% trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole, bang Wyoming.

Trao đổi với Kitco News, ông Ole Hansen nhận định việc thị trường chuyển sự chú ý trở lại vấn đề lạm phát có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, yếu tố này khó làm thay đổi xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý, vốn được hỗ trợ bởi những lo ngại về nợ công và sự suy giảm giá trị của tiền tệ.

Bên cạnh đó, chi phí trả nợ ngày càng lớn có thể tạo thêm sức ép, buộc các nhà hoạch định chính sách phải kiểm soát đà tăng của chi phí vay dài hạn. Trong bối cảnh này, vàng chịu tác động trái chiều giữa chi phí vốn trong ngắn hạn và những lo ngại dài hạn về nguồn cung cũng như mức độ tin cậy của tiền tệ.

Ở chiều hỗ trợ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cùng xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục tạo nền tảng cho thị trường trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 2/9, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận điều chỉnh giảm cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ cùng được niêm yết ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về ngưỡng 144,5 - 148,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 144,8 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 144,8 - 148,8 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 144,5 - 148 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ và SJC không thay đổi về giá so với phiên trước đó, lần lượt ở ngưỡng 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng và 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng trong nước diễn biến trái chiều cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC và PNJ giảm 300.000 đồng/lượng, cùng được niêm yết ở mức 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá về ngưỡng 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,9 - 147,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện đang giao dịch ở mức 145,3 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 144,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa gái vàng về ngưỡng 144 - 147,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn hiện ở ngưỡng 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng.