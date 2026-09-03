Thị trường

Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn

06:07 | 03/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (3/9) tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang, giao dịch trầm lắng, thị trường nhìn chung chưa có biến động mới.
aa
Ngày 3/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn
Giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 34 hôm nay dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.700 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, thị trường trầm lắng, chưa sôi động, trong khi nguồn cung và sức mua tạm thời giữ thế cân bằng, khiến mặt bằng giá chưa xuất hiện biến động đáng kể. Nhóm lúa thơm vẫn giữ lợi thế nhất định về giá, song lực mua hiện chưa đủ mạnh để đẩy thị trường bước vào nhịp tăng mới.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.750 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; giá cám dao động ở khoảng 7.550 - 7.650 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen vẫn là loại có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 18.00 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 17.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.500 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 470 - 480 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 453 - 457 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 366 - 370 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 364 - 368 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 304 - 308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 2/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng do nghỉ lễ

Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Ngày 1/9: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng

Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Ngày 31/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định sáng đầu tuần

Dành cho bạn

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Sức hút mới với dòng vốn FDI chất lượng cao

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Khi dòng vốn đầu tư công đến công trình kịp thời, đúng lúc

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Quản lý tài sản công: Tài sản cũ “thức giấc”, tạo giá trị phát triển mới

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư công - Động lực dẫn dắt tăng trưởng

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Cải cách thể chế tài chính: "Chìa khóa vàng" mở đường tăng trưởng kinh tế

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Chuyển từ “người gác cửa” sang kiến tạo môi trường thương mại thuận lợi

Đọc thêm

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

Giá dầu tăng mạnh khi rủi ro nguồn cung qua Hormuz trở lại

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tăng mạnh hôm nay, Giá dầu WTI vượt 91 USD/thùng; dầu Brent vượt 95 USD/thùng.
Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Ngày 2/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (2/9) đồng loạt giảm do vẫn chịu sức ép từ đồng USD tăng và triển vọng lãi suất Mỹ. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 2.000.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 2.080.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,53% so với hôm qua.
Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Ngày 2/9: Giá cà phê thế giới biến động trái chiều, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/9) tại khu vực Tây Nguyên ổn định, giá thu mua dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Ngày 2/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng trở lại

Giá cao su thế giới hôm nay (2/9) ghi nhận tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á, duy nhất giá chào xuất khẩu cao su RSS3 tại Thái Lan giảm nhẹ. Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục ổn định.
Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Hàng Việt trước cơ hội vào giỏ hàng Walmart, Target và các nhà cung ứng lớn

Không chỉ có Walmart quay lại, sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng còn đón Target lần đầu góp mặt, cùng hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia tìm nguồn hàng Việt.
Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Ngày 1/9: Giá bạc trong nước tăng, thế giới lùi về 66,5355 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay (1/9) tiếp đà tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 587.000 chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,02% so với hôm qua.
Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

Giá dầu thế giới lên mức cao nhất 1 tuần

(TBTCO) - Giá dầu thế giới tăng mạnh sau thông tin Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự. Hiện giá dầu WTI vượt 86 USD/thùng; dầu Brent vượt 90 USD/thùng.
Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Ngày 1/9: Giá cao su phân hóa mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á

Giá cao su hôm nay (1/9) phân hoá mạnh ở các thị trường chủ chốt tại châu Á khi sàn TOCOM và SHFE tăng, giảm đan xen trong biên độ hẹp, trong khi toàn bộ hợp đồng TSR20 trên sàn SGX chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 8 tăng 0,47%

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 3/9: Giá bạc đảo chiều tăng

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 3/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy yếu

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 39: Giá heo hơi dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 1/9: Vàng thế giới nhích tăng, vàng nhẫn diễn biến trái chiều