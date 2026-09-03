Mở rộng thêm không gian tăng trưởng

Dự án mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Dự án đã khởi công vào ngày 19/8/2025, dài gần 22 km, điểm đầu tại Km4+000 (nút giao Vành đai 2), TP. Hồ Chí Minh; điểm cuối tại Km25+920 (nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư 6.500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công và hơn 9.800 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động. Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên được triển khai theo hình thức đầu tư công giao doanh nghiệp nhà nước làm cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Đầu tư công, là minh chứng sống động cho cách huy động đồng thời nguồn lực nhà nước và nguồn lực doanh nghiệp để phát triển hạ tầng.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC

Tính đến ngày 14/8/2026, sau hơn 11 tháng thi công, sản lượng toàn dự án đạt hơn 61% giá trị hợp đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, giá trị sản lượng đạt 2.492 tỷ đồng, giải ngân đạt 1.393,8 tỷ đồng. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2026; riêng cầu Long Thành hợp long trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành trong quý I/2027.

Theo đại diện VEC, trong quá trình triển khai, dự án cũng gặp phải những khó khăn, thách thức cần khắc phục, như giải phóng mặt bằng còn chậm tại một số vị trí, đặc biệt phía Đồng Nai; thiếu hụt kỹ sư, công nhân lành nghề; nguồn cung và giá vật liệu, nhiên liệu biến động, chỉ số giá xây dựng có thời điểm chưa theo kịp diễn biến thị trường...

Dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay này đi vào khai thác, giải tỏa nút thắt cửa ngõ phía Đông TP. Hồ Chí Minh, tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc, giảm thời gian và chi phí vận tải trên trục TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai, liên thông với Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và các tuyến kết nối sân bay, qua đó tăng hiệu quả mạng lưới logistics - công nghiệp - đô thị Đông Nam Bộ...

Dự án hoàn thiện “nút thắt” 2 làn xe trên trục Nội Bài - Lào Cai

Dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm nâng cao năng lực vận tải, an toàn giao thông và sức cạnh tranh của hành lang kết nối Hà Nội - Tây Bắc - cửa khẩu Lào Cai. Dự án có phạm vi 121,33 km, từ Km123+080 đến Km244+155. Trong đó, khoảng 83 km còn quy mô 2 làn xe được mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh; hệ thống ITS được đầu tư trên toàn tuyến Nội Bài - Lào Cai.

Tổng mức đầu tư dự án 7.667,84 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, 937,84 tỷ đồng vốn tự có của VEC và 3.730 tỷ đồng do VEC huy động. Đến đầu tháng 8/2026, 2 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. VEC phấn đấu hoàn thành các gói đường và cầu chính trong năm 2026; riêng hạng mục hầm và ITS phần hầm hoàn thành trong quý I/2027. Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải, an toàn giao thông và tính đồng bộ của trục cao tốc kết nối Hà Nội với Tây Bắc và cửa khẩu Lào Cai.

Cũng theo lãnh đạo VEC, việc quyết tâm triển khai 2 dự án cho thấy, nhu cầu phát triển cao tốc đã chuyển sang giai đoạn nâng cấp những tuyến đã khai thác lâu năm, lưu lượng tăng nhanh, cần mở rộng để đáp ứng quy hoạch và nhu cầu mới. Cả 2 dự án đều kết hợp vốn đầu tư công với vốn tự có/vốn huy động của VEC, thêm một minh chứng về việc sử dụng nguồn lực nhà nước làm “vốn mồi”, đồng thời phát huy năng lực huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Vốn điều lệ của VEC đến hết năm 2026 được phê duyệt ở mức 39.366 tỷ đồng. Hai dự án mở rộng nói trên là những dự án tiêu biểu thể hiện năng lực triển khai mới của VEC sau khi được củng cố nguồn lực tài chính.