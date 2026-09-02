Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Giá heo hơi cả nước hôm nay khá ổn định. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giữ trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg, đồng thời là khu vực có mức thu mua cao nhất cả nước.

Cụ thể, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La tiếp tục thu mua ở 58.000 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng/kg so với nhóm dẫn đầu.

So với những ngày cuối tháng 8, mặt bằng giá tại miền Bắc đã hạ nhiệt. Mốc 60.000 đồng/kg từng xuất hiện tại một số địa phương nhưng đến đầu tháng 9 không còn được ghi nhận, đưa giá cao nhất khu vực về 59.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Các thương lái đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng neo ở 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại duy trì mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không xuất hiện điều chỉnh mới. Giá heo hơi tại khu vực tiếp tục dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường heo hơi cả nước trong ngày 2/9 khá ổn định. Giá cao nhất là 59.000 đồng/kg, tập trung tại một số địa phương miền Bắc, trong khi mức thấp nhất 57.000 đồng/kg phổ biến ở miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam./.