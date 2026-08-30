Ngày 30/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một vài địa phương

Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xuất hiện các điểm điều chỉnh giảm. Theo khảo sát, có 5 địa phương giảm 1.000 đồng/kg, gồm Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 60.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên cùng lùi về 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại chủ yếu giao dịch quanh mức 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy xu hướng điều chỉnh tại miền Bắc đang tiếp tục lan rộng sau chuỗi tăng kéo dài trước đó. Nếu như giữa tuần mốc 60.000 đồng/kg xuất hiện tại khá nhiều địa phương thì đến cuối tuần, số tỉnh giữ được mức giá này đã thu hẹp đáng kể.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhìn chung vẫn ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương điều chỉnh giảm. Cụ thể, Huế giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 57.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không thay đổi.

Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

So với miền Bắc, biên độ điều chỉnh tại miền Trung - Tây Nguyên vẫn khá hẹp. Thị trường phần lớn duy trì trạng thái đi ngang, chỉ xuất hiện những điểm giảm rải rác thay vì biến động đồng loạt.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay lặng sóng. Toàn bộ các địa phương được khảo sát không xuất hiện biến động mới. Mặt bằng thu mua tại khu vực hiện duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục giữ mức cao nhất là 58.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, trong phiên cuối tuần, thị trường heo hơi cả nước vẫn nghiêng về trạng thái ổn định, song xu hướng điều chỉnh giảm đang xuất hiện rõ hơn tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Hiện giá heo hơi dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg./.