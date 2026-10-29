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Bộ Công thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026

15:52 | 29/10/2026
(TBTCO) - Bộ Công thương sẽ phân giao 139.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá, với giá khởi điểm 2 triệu đồng/tấn. Thương nhân đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ từ ngày 29/10 đến 17 giờ ngày 4/11/2026, mỗi thương nhân được đăng ký tối đa 20.000 tấn.
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Bộ Công thương phân giao, đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 119.000 tấn đường Bộ Công thương: Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đường

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá vừa thông báo kế hoạch tổ chức phân giao hạn ngạch, căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BCT và các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 15/10/2026.

Bộ Công thương đấu giá 139.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2026
Bộ Công thương tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025 theo phương thức đấu giá

Theo thông báo ngày 28/10/2026, tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) được đưa ra đấu giá trong năm nay là 139.000 tấn. Đối tượng tham gia gồm thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-BCT.

Giá khởi điểm được xác định ở mức 2 triệu đồng/tấn, bước giá 50.000 đồng/tấn. Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nhân với lượng đường thương nhân đăng ký được phân giao hạn ngạch thuế quan.

Với mức giá khởi điểm này, tiền đặt trước tương ứng là 200.000 đồng/tấn đăng ký. Mỗi thương nhân được đăng ký tham gia đấu giá tối đa 20.000 tấn, tương ứng số tiền đặt trước tối thiểu theo công thức là 4 tỷ đồng nếu đăng ký ở mức tối đa.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2026 theo phương thức đấu giá bắt đầu từ 8 giờ ngày 29/10 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 4/11/2026. Thời điểm tiếp nhận được xác định theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

Hồ sơ tham gia thực hiện theo các yêu cầu tại thông báo của Hội đồng phân giao hạn ngạch. Do đó, thương nhân có nhu cầu cần rà soát điều kiện tham gia, lượng đường đăng ký và các giấy tờ liên quan để hoàn tất hồ sơ trong thời hạn quy định.

Việc phân giao hạn ngạch theo phương thức đấu giá là cơ chế quản lý nhập khẩu đường trong khuôn khổ hạn ngạch thuế quan, dành cho các thương nhân đáp ứng điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp cần theo dõi đầy đủ thông báo và hướng dẫn của Bộ Công thương để thực hiện thủ tục đúng thời hạn.
Song Linh
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