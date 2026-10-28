Thị trường

Mỹ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch gây sức ép cho thị trường ngô

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
13:45 | 28/10/2026
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm nông sản tiếp tục gây chú ý cho giới đầu tư trong nước và quốc tế trong phiên giao dịch hôm qua, khi 6/7 mặt hàng khép phiên trong sắc đỏ. Trong đó, giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm 1,4% xuống 176,7 USD/tấn, ghi nhận mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8.
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Đà giảm diễn ra trong bối cảnh tiến độ thu hoạch tại Mỹ tăng tốc và hoạt động giao dịch quốc tế kém sôi động. Tại Mỹ, áp lực tiêu thụ và lưu trữ sau thu hoạch khiến nông dân đẩy mạnh bán giao ngay, kéo giá thu mua thực tế tại các trạm trung chuyển ở bang Illinois và khu vực Trung Tây giảm về mức từ 163,8 - 171,3 USD/tấn.

Theo báo cáo tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tính đến ngày 25/10, tiến độ thu hoạch ngô toàn nước Mỹ đạt 60%, tăng 16 điểm phần trăm chỉ sau một tuần nhờ thời tiết khô ráo thuận lợi. Trong đó, bang sản xuất trọng điểm Iowa có tiến độ tăng từ 26% lên 47%.

Dù tiến độ chung vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 66%, lượng ngô mới từ vụ thu hoạch đang được đưa ra thị trường ngày càng nhiều, qua đó gia tăng áp lực lên giá. Giá ngô còn chịu thêm sức ép khi khối lượng kiểm định xuất khẩu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 22/10 chỉ đạt 625.233 tấn, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước, kéo lũy kế từ đầu niên vụ 2026 - 2027 xuống 9,78 triệu tấn, hụt 7,6% so với niên vụ trước.

Mỹ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch gây sức ép cho thị trường ngô
Mỹ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch gây sức ép cho thị trường ngô. Ảnh: TL.

Đồng thời, triển vọng nhu cầu ngô làm thức ăn chăn nuôi tại Mỹ cũng chịu sức ép khi lượng bê đưa vào vỗ béo trong tháng 9 giảm 12%, xác lập mức thấp nhất cùng kỳ kể từ năm 1996 do đàn bò giống suy giảm.

Đáng chú ý, thị trường đang đón nhận thay đổi đáng kể về tần suất công bố dữ liệu khi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) chuẩn bị nâng tần suất công bố báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) từ một lần lên hai lần mỗi tuần vào cuối năm 2026.

Trên thị trường phái sinh, các quỹ quản lý tiền tệ tiếp tục xu hướng thu hẹp vị thế mua khi cắt giảm 65% vị thế mua ròng trong 5 tuần, từ 426.842 hợp đồng xuống 146.257 hợp đồng, qua đó cho thấy xu hướng giảm tỷ trọng vị thế mua đang tiếp diễn và tạo thêm áp lực lên giá.

Tại Việt Nam, giá ngô giao ngay tại các cảng miền Nam ngày 27/10 hạ nhiệt về mức từ 7.050 - 7.150 đồng/kg dưới áp lực tàu hàng cập cảng và tâm lý suy yếu lan tỏa từ thị trường khô đậu tương. Nhiều doanh nghiệp thương mại nhập khẩu đang chịu sức ép lớn khi giá vốn các lô hàng cập cảng nửa đầu tháng 10 neo cao, dao động từ trên 265 - 293 USD/tấn, buộc một số đơn vị phải bán cắt lỗ để giải phóng kho.

Ngược lại, giá ngô tại cảng Cái Lân (miền Bắc) giữ vững ở mức 7.400 đồng/kg do nguồn hàng sẵn có hạn chế. Đối với hàng nhập khẩu kỳ hạn tháng 1 và tháng 2/2027, các nhà máy thức ăn chăn nuôi thận trọng chờ giá chào giảm xuống dưới ngưỡng 270 USD/tấn mới mở mua từng phần. Tại vùng trồng nội địa, ngô Sơn La duy trì giá vững từ 7.500 - 7.550 đồng/kg nhờ lực mua ổn định của các nhà máy lớn tại Xuân Mai (Hà Nội) và Hải Dương, trong khi ngô Đắk Lắk giảm về mức 7.000 đồng/kg theo xu hướng điều chỉnh chung của thị trường miền Nam.

Nhìn chung, áp lực từ vụ thu hoạch tại Mỹ và xu hướng thu hẹp vị thế của các quỹ đầu cơ đang là những lực cản chính đối với giá ngô thế giới. Dù vậy, chi phí sản xuất tại Mỹ cùng việc các cơ quan quản lý nâng cao tính minh bạch thị trường có thể góp phần hạn chế đà giảm sâu. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, diễn biến giá cơ sở tại cảng và tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý khi xây dựng kế hoạch nhập khẩu trong những tháng cuối năm.

Văn Nam
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