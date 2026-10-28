Doanh nghiệp

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

14:21 | 28/10/2026
(TBTCO) - Đánh giá của VIS Rating phản ánh kỳ vọng GELEX tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện dòng tiền và từng bước củng cố các chỉ số tài chính. Trong dài hạn, đây cũng là những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao uy tín, gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và phát triển bền vững trên thị trường vốn.
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Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm, tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) ở mức A, triển vọng Tích cực.

Đây là kết quả cập nhật đánh giá tín nhiệm của GELEX, sau khi VIS Rating lần đầu xếp hạng doanh nghiệp ở mức A vào tháng 10/2024 và nâng triển vọng từ Ổn định lên Tích cực vào tháng 1/2026.

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

Theo VIS Rating, việc duy trì xếp hạng và triển vọng Tích cực phản ánh kỳ vọng GELEX tiếp tục tăng trưởng cao về lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dựa trên nền tảng các lĩnh vực cốt lõi có quy mô lớn và đa dạng. Đồng thời, các chỉ tiêu đòn bẩy tài chính và khả năng trả nợ được kỳ vọng cải thiện trong 12–18 tháng tới.

Nền tảng kinh doanh tạo dư địa cải thiện năng lực tài chính

Trong báo cáo, VIS Rating đánh giá quy mô của GELEX ở mức rất mạnh, hồ sơ kinh doanh ở mức mạnh. Đây là những yếu tố hỗ trợ năng lực tín nhiệm của Tập đoàn trong bối cảnh tiếp tục triển khai các kế hoạch đầu tư và tăng trưởng.

Theo báo cáo tài chính GELEX vừa công bố, lũy kế 9 tháng ghi nhận doanh thu thuần 39.158 tỷ đồng, tăng 40,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.931 tỷ đồng, tăng 14,2%, hoàn thành 87,6% kế hoạch doanh thu và 108,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Trước đó, VIS xét theo kết quả 6 tháng đầu năm, thiết bị điện tiếp tục được kỳ vọng là động lực tăng trưởng chính, nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng điện và vị thế cạnh tranh của GELEX Electric (GEE), đặc biệt trong lĩnh vực dây cáp điện. Doanh thu và EBITDA của mảng này tăng tương ứng 40% và 25% so với cùng kỳ.

Ở các lĩnh vực khác, lợi nhuận mảng vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trưởng; hoạt động cho thuê khu công nghiệp duy trì đóng góp tích cực. Sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh, kết hợp với vị thế thị trường của các đơn vị thành viên, tạo cơ sở để GELEX duy trì tăng trưởng từ nhiều nguồn thu và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường.

VIS Rating dự báo doanh thu của GELEX có thể đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 23% trong giai đoạn 2026–2027. Đây là dự báo của đơn vị xếp hạng tín nhiệm, thể hiện kỳ vọng đối với triển vọng hoạt động của Tập đoàn trong thời gian tới.

Kỷ luật tài chính, yếu tố củng cố niềm tin

Bên cạnh triển vọng kinh doanh, khả năng chuyển hóa tăng trưởng thành dòng tiền và cải thiện các chỉ số tài chính là trọng tâm trong đánh giá tín nhiệm của GELEX.

Theo VIS Rating, dư nợ vay hợp nhất của GELEX tăng thêm 6.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn lưu động và các khoản đầu tư dài hạn. Tại cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ vay/EBITDA ở mức 3,9 lần.

Trong 12 - 18 tháng tới, VIS Rating kỳ vọng tỷ lệ này giảm dần khi tốc độ đầu tư được điều tiết, nhu cầu vốn lưu động ổn định hơn và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng. Theo dự báo của đơn vị xếp hạng, tỷ lệ nợ vay/EBITDA bình quân có thể giảm xuống khoảng 3,3 lần trong giai đoạn 2026 - 2027.

VIS Rating đồng thời đánh giá rủi ro thanh khoản của GELEX được kiểm soát ổn định nhờ dòng tiền kinh doanh cải thiện, quy mô tài sản thanh khoản lớn và khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng thuận lợi. Khả năng điều chỉnh tiến độ hoặc quy mô đầu tư khi điều kiện kinh doanh và huy động vốn không thuận lợi cũng là một yếu tố hỗ trợ kỷ luật tài chính.

Những đánh giá này cho thấy chất lượng tín nhiệm không chỉ được quyết định bởi khả năng mở rộng quy mô, mà còn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp quản trị nguồn vốn, kiểm soát đòn bẩy và bảo đảm sự cân đối giữa nhu cầu đầu tư với năng lực tài chính.

VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn của GEX ở mức A, triển vọng tích cực

Uy tín được xây dựng bằng năng lực thực chất và tính nhất quán

Trên thị trường vốn, uy tín của một doanh nghiệp không chỉ đến từ quy mô tài sản hay kết quả kinh doanh tại một thời điểm, mà được củng cố qua năng lực tạo dòng tiền, khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính, tính minh bạch và kỷ luật quản trị trong dài hạn.

Với một tập đoàn đầu tư đa ngành như GELEX, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi doanh nghiệp vừa duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi, vừa phân bổ nguồn lực cho các cơ hội tăng trưởng dài hạn. Bài toán không chỉ là tạo ra tăng trưởng, mà còn là bảo đảm tăng trưởng đi cùng hiệu quả sử dụng vốn, khả năng kiểm soát rủi ro và sức khỏe tài chính.

Việc VIS Rating duy trì xếp hạng A với triển vọng Tích cực là một đánh giá độc lập về năng lực tín nhiệm của GELEX, đồng thời phản ánh kỳ vọng đối với khả năng cải thiện các nền tảng tài chính trong thời gian tới.

Về dài hạn, sự nhất quán giữa cam kết và thực thi, giữa tăng trưởng và kỷ luật tài chính sẽ là yếu tố quyết định khả năng duy trì niềm tin của các bên cung cấp vốn. Khi năng lực kinh doanh được chuyển hóa thành dòng tiền bền vững, các chỉ số tài chính từng bước cải thiện và thông tin được công bố minh bạch, uy tín của doanh nghiệp sẽ có cơ sở vững chắc để phát triển cùng quy mô hoạt động.

Đối với GELEX, đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn và tạo dư địa triển khai chiến lược phát triển dài hạn theo hướng hiệu quả, bền vững./.

Ánh Hồng
Từ khóa:
Vis Rating tập đoàn gelex xếp hạng tín nhiệm dài hạn năng lực tài chính

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