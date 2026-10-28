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Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

14:16 | 28/10/2026
(TBTCO) - Sáng 28/10/2026, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị các vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển Thủ đô.
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Phát biểu khai mạc, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP tăng 8,85%, thu ngân sách vượt 568 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 450 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11% đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố xem xét 22 nghị quyết thuộc bốn nhóm nội dung: phát triển đô thị, hạ tầng chiến lược và xử lý tồn tại kéo dài; kinh tế, ngân sách, đầu tư công và năng lượng sạch; văn hóa, thể thao, dân số và an sinh xã hội; hoàn thiện các chính sách thuộc thẩm quyền. Kỳ họp cũng xem xét điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, cùng công tác nhân sự theo quy định.

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô
Bà Phùng Thị Hồng Hà Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, đánh giá kỹ căn cứ pháp lý, tính khả thi và nguồn lực thực hiện. UBND Thành phố và các cơ quan liên quan cần tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến, bảo đảm các nghị quyết sau khi thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND Thành phố bày tỏ tin tưởng kỳ họp sẽ quyết nghị kịp thời những vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Lê Hải

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề: quyết định các chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách chiến lược; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế và các đối tượng yếu thế; hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc ban hành chính sách phải bảo đảm đúng pháp luật, có tính khả thi, tầm nhìn dài hạn, đồng thời gắn phát triển, chỉnh trang đô thị với nâng cao chất lượng sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Thành phố cần ưu tiên vốn cho các dự án đủ điều kiện triển khai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai và ngân sách.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND Thành phố tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến đại biểu; ngay sau kỳ họp, khẩn trương triển khai các nghị quyết, gắn với hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027. HĐND Thành phố cần tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

Ông Trần Đức Thắng khẳng định, hiệu quả của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ và trách nhiệm thực hiện./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội khơi thông điểm nghẽn

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