Xã hội

Hà Nội – Lâm Đồng: 50 năm nghĩa tình, chung sức phát triển

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
16:06 | 25/10/2026
(TBTCO) - Sáng 25/10, tại tỉnh Lâm Đồng, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 – 2026), cùng nhìn lại hành trình vượt khó, tri ân những thế hệ đi trước và hướng tới tăng cường hợp tác giữa hai địa phương.
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Từ vùng đất gian khó đến quê hương mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng gắn với chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, phát triển sản xuất và ổn định đời sống nhân dân sau ngày đất nước thống nhất.

Từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng phối hợp khảo sát, quy hoạch, xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng khi đó. Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Sau đó, các tổng đội thanh niên từ Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì và nhiều địa phương khác lần lượt lên đường nhận nhiệm vụ.

Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã góp sức mở đường, dựng nhà, tổ chức sản xuất, xây dựng trường học và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vượt qua điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, các thế hệ người Hà Nội cùng đồng bào các dân tộc tại chỗ từng bước khai hoang, phát triển sản xuất, hình thành khu dân cư và xây dựng cuộc sống mới.

Hà Nội – Lâm Đồng: 50 năm nghĩa tình, chung sức phát triển
Hà Nội trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, cho tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HĐND TP. Hà Nội

Những địa danh Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh hay Mê Linh, Gia Lâm, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà trở thành dấu ấn gắn với quê hương nguồn cội. Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Tên gọi Lâm Hà, kết hợp giữa Lâm Đồng và Hà Nội, cũng trở thành biểu tượng của tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.

Theo ông Hồ Văn Mười, qua nhiều thế hệ, Hà Nội đã đồng hành cùng Lâm Đồng thông qua việc cử cán bộ, lực lượng chuyên môn và hỗ trợ các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội. Những đóng góp này góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu, cải thiện đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển của các địa phương.

Tiếp nối nghĩa tình bằng hợp tác thiết thực

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và nhân dân Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh đã dành tuổi trẻ, công sức xây dựng vùng kinh tế mới, cùng đồng bào các dân tộc Lâm Đồng tạo dựng quê hương.

Sau 50 năm, nhiều khu dân cư đã khang trang; giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Lâm Đồng, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương.

Hai bên cần quan tâm gìn giữ quan hệ kết nghĩa, đồng thời sưu tầm, lưu giữ tư liệu, hình ảnh và câu chuyện của những người trực tiếp tham gia xây dựng vùng kinh tế mới để truyền lại cho thế hệ sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội – Lâm Đồng: 50 năm nghĩa tình, chung sức phát triển
Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026), sáng 25/10, Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thanh Trì, xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: HĐND TP. Hà Nội
Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, cho tỉnh Lâm Đồng.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội lâm đồng nghĩa tình

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