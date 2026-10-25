Thị trường

Ngày 25/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng

06:54 | 25/10/2026
Giá cao su kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX hôm nay (25/10) đồng loạt tăng. Trong khi đó, giá tại sàn TOCOM giảm mạnh. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.
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Ngày 25/10: Giá cao su trên sàn SHFE và SGX đồng loạt tăng
Giá cao su kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 ở mức 438 Yên/kg, giảm 0,57%. Hợp đồng giao tháng 12 ở mức 435 Yên/kg, giảm 1,40%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 96,2 Baht/kg.

Giá cao su RSS3 và cao su khối STR20 xuất khẩu tham chiếu của Thái Lan lần lượt giảm 0,55% và 1,21%, xuống 95,83 baht/kg và 88,47 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 19.005 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,16%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 19.700 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,43%.

Hợp đồng cao su butadiene tháng 12 giao dịch nhiều nhất trên Sàn SHFE tăng 270 Nhân dân tệ, tương đương 1,72%, lên 15.940 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức 255,90 Cent/kg, tăng 0,63%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 252,10 Cent/kg, tăng 0,60%.

Giá cao su trên sàn SHFE và SGX cùng tăng trên toàn bộ các kỳ hạn được theo dõi, tạo sắc thái tích cực cho thị trường cao su. Tuy nhiên, mức tăng từ 0,16 - 0,43% tại SHFE và 0,60 - 0,63% tại SGX cho thấy giá mới nhích lên với biên độ vừa phải. SGX có mức tăng đồng đều và nhỉnh hơn SHFE, nhưng cả hai sàn chưa xuất hiện sự bứt phá mạnh. Trái ngược với đà tăng tại Trung Quốc và Singapore, giá trên sàn TOCOM giảm 0,57 - 1,40%.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua cao su hôm nay tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Mặt bằng giá tiếp tục phân hóa theo loại mủ, hàm lượng chất khô và địa điểm thu mua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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