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Ngày 25/10: Giá cà phê đồng loạt xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

06:53 | 25/10/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/10) giảm thêm từ 1.200 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm tới 1.500 đồng/kg

Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm thêm từ 1.200 - 1.500 đồng/kg so với phiên trước, hiện dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất, mất 1.500 đồng/kg, xuống còn 89.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cùng giảm 1.300 đồng/kg, về mức 89.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 89.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát. Đáng chú ý, giá cà phê trong nước đã giảm liên tiếp 4 phiên, mất từ 4.200 - 4.500 đồng/kg so với ngày 21/10.

Tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá thu mua từ mức 94.000 đồng/kg đã giảm xuống 89.500 đồng/kg, tương đương mức điều chỉnh 4.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm từ 93.800 đồng/kg xuống 89.500 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng lùi từ 93.200 đồng/kg về 89.000 đồng/kg.

Việc toàn bộ địa phương được khảo sát cùng mất mốc 90.000 đồng/kg cho thấy xu hướng giảm đang diễn ra khá đồng đều tại các vùng trồng cà phê trọng điểm. Diễn biến này chủ yếu phản ánh sự suy yếu của giá robusta thế giới, đồng thời chịu ảnh hưởng từ việc nguồn hàng vụ mới bắt đầu được bổ sung ra thị trường.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 60 USD/tấn, tương đương 1,82%, xuống còn 3.228 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 59 USD/tấn, tương đương 1,79%, về mức 3.242 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tiếp tục điều chỉnh. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5 US cent/pound, tương đương 1,6%, xuống còn 307,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 4,05 US cent/pound, tương đương 1,36%, đạt 293,40 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước ổn định

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Giá tiêu hôm nay thu mua ở mức ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường hôm nay cho thấy, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới, tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu cũng duy trì mức 140.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM), giá thu mua ổn định ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) tiếp tục ghi nhận mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn khảo sát.

Việc giá tiêu duy trì ổn định cho thấy thị trường trong nước chưa xuất hiện biến động đáng kể về hoạt động thu mua. Tuy nhiên, mức giá 140.000 đồng/kg tại hai vùng sản xuất lớn vẫn là tín hiệu đáng chú ý sau giai đoạn thị trường điều chỉnh trong những phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất chủ chốt nhìn chung đi ngang. Theo dữ liệu IPC, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giữ mức 6.850 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định ở mức 5.800 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với giá chào bán tại Malaysia. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l đạt 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.995 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn, còn Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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