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Ngày 23/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh

09:29 | 23/10/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/10) tiếp đà giảm mạnh do lạm phát tại Mỹ dai dẳng, lãi suất duy trì ở mức cao và triển vọng nhu cầu công nghiệp suy yếu đang khiến thị trường kim loại quý này đối mặt với nhiều thách thức.
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Ngày 23/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh
Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 2.453.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 2.506.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 1,29% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Cập nhật lúc 9h10 giờ ngày 23/10, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.922.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 92.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 94.000 đồng/lượng bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.922.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 1.864.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.193.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 49.706.542 đồng/kg (mua vào) và 51.253.205 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h10 ngày 23/10/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 23/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 53,9295 USD/ounce, giảm 1,29% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá bạc thế giới giảm trước áp lực từ triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Bên cạnh đó, những lo ngại về nhu cầu công nghiệp cũng ảnh hưởng đến diễn biến của kim loại quý này.

Lạm phát Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường. Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Áp lực giá kéo dài có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nới lỏng chính sách, thậm chí làm gia tăng kỳ vọng tăng lãi suất vào cuối năm.

Ngày 23/10: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà giảm mạnh

Mặt bằng lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc do kim loại này không mang lại lợi suất. Dù thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, triển vọng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn là yếu tố khiến nhà đầu tư thận trọng.

Ngoài chính sách tiền tệ, giá bạc còn chịu tác động từ triển vọng sản xuất công nghiệp. Nếu hoạt động kinh tế suy yếu, lo ngại nhu cầu bạc trong các ngành công nghiệp giảm có thể gia tăng sức ép lên giá.

Thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ trong tháng 10 để đánh giá sức khỏe nền kinh tế. Số liệu yếu hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, hỗ trợ giá bạc phục hồi. Ngược lại, lạm phát dai dẳng và lãi suất cao tiếp tục là những lực cản đối với kim loại quý này./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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