Doanh nghiệp

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam

00:12 | 23/10/2026
(TBTCO) - Ngày 22/10/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet và Satair - công ty thuộc Airbus Services, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
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Thỏa thuận mở ra bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, kết nối năng lực cung ứng và dịch vụ hàng không toàn cầu của Satair với nhu cầu phát triển đội bay, mạng bay quốc tế và hạ tầng kỹ thuật của Vietjet; đồng thời góp phần nâng cao năng lực chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam.

Trên nền tảng chương trình Dịch vụ Vật tư Tích hợp (IMS) đang hỗ trợ đội bay Airbus của Vietjet, hai bên hướng tới mở rộng các giải pháp quản lý vật tư, ứng dụng công nghệ số và tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả khai thác và khả năng chủ động trước biến động của chuỗi cung ứng.

Vietjet và Satair trao Thoả thuận chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam
Vietjet và Satair trao MOU chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen.

Theo MOU, Satair và Vietjet dự kiến thành lập nhóm công tác chung để nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lộ trình hợp tác trong sáu lĩnh vực trọng tâm:

Một là, mở rộng dịch vụ vật tư tích hợp: Tối ưu nguồn cung, mua sắm, dự báo nhu cầu và bố trí tồn kho, đáp ứng kế hoạch phát triển đội bay và mạng bay quốc tế của Vietjet.

Hai là, phát triển năng lực hỗ trợ tại Long Thành: Nghiên cứu các giải pháp ký gửi, cung ứng vật tư và logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phù hợp với lộ trình phát triển cơ sở khai thác của Vietjet.

Ba là, quản lý vòng đời tàu bay và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Nghiên cứu sử dụng vật tư đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn hàng không (USM), sửa chữa, trao đổi linh kiện và quản lý tồn kho dư thừa, góp phần tối ưu chi phí và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bốn là, ứng dụng dữ liệu và tích hợp số: Tăng cường kết nối dữ liệu, phân tích và dự báo nhu cầu, nâng cao khả năng theo dõi vật tư và hiệu quả lập kế hoạch bảo dưỡng.

Năm là, tăng cường hỗ trợ khai thác: Phối hợp xử lý các tình huống tàu bay phải ngừng khai thác do sự cố kỹ thuật hoặc thiếu vật tư (AOG), tối ưu mạng lưới dự trữ và logistics khẩn cấp, hỗ trợ đưa tàu bay trở lại khai thác kịp thời.

Sáu là, đào tạo và phát triển nhân lực: Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và nghiên cứu triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng hàng không tại Việt Nam.

Ông Richard Stoddart - Tổng Giám đốc Satair chia sẻ: “Thỏa thuận đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Satair và Vietjet. Phát huy nền tảng chương trình IMS hiện có, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng Vietjet trong quá trình mở rộng đội bay, phát triển các giải pháp chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và dựa trên dữ liệu, đáp ứng những mục tiêu tăng trưởng dài hạn của hãng”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Vietjet cho biết: “Chuỗi cung ứng chủ động, hiệu quả là nền tảng để Vietjet phát triển đội bay hiện đại, mở rộng kết nối quốc tế và phục vụ hành khách ngày càng tốt hơn. Hợp tác với Satair giúp chúng tôi tiếp cận sâu hơn năng lực và kinh nghiệm toàn cầu của hệ sinh thái Airbus, nâng cao hiệu quả khai thác, bảo dưỡng và chuẩn bị nguồn lực cho các cơ sở chiến lược, trong đó có Long Thành. Chúng tôi đồng thời hướng tới phát triển nhân lực và năng lực kỹ thuật trong nước, đóng góp vào sự phát triển lâu dài của ngành hàng không Việt Nam”.

Việc ký kết Thoả thuận tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Satair và Vietjet, mở thêm cơ hội kết nối công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực hàng không./.

Hải Băng
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