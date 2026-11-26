Bắt giữ hàng vi phạm với tổng trị giá hơn 20.000 tỷ đồng

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến đường hàng không, đường bộ, đường biển...

Đại diện Cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến cuối tháng 10/2026, toàn ngành phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỷ đồng.

Tại tuyến Việt Nam - Lào thuộc địa bàn Chi cục Hải quan khu vực IX, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở kết nối với các tuyến giao thông nội địa khiến công tác kiểm soát gặp nhiều thách thức. Đến ngày 14/11/2026, lực lượng kiểm soát Hải quan đã chủ trì và phối hợp phát hiện, xử lý 72 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa hơn 2,3 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Cục Hải quan

Đáng chú ý, lực lượng Hải quan phối hợp phát hiện 14 vụ ma túy với 21 đối tượng, thu giữ 111.203 viên ma túy tổng hợp, 17 kg ma túy đá, 55 kg ketamin và 2 bánh heroin trọng lượng 0,7 kg; cùng 1 khẩu súng và 121 viên đạn.

Trong khi đó, tại địa bàn Chi cục Hải quan khu vực V (Bắc Ninh, Thái Nguyên), vi phạm chủ yếu có xu hướng lợi dụng chính sách và loại hình xuất nhập khẩu để trục lợi, như khai sai mã số, tên hàng, trị giá, gian lận xuất xứ, sử dụng chứng từ không hợp pháp; lợi dụng loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất để nhập khẩu hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành hoặc sử dụng hàng miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích.

Đến ngày 14/11/2026, đơn vị phát hiện, xử lý 1.181 vụ vi phạm hành chính, với số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 21,8 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị phát hiện một doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm ổ cứng giả mạo nhãn hiệu, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 15 địa phương trọng điểm Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn pḥng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia nhấn mạnh, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; tập trung xử lư các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đường dây, ổ nhóm phức tạp, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Văn pḥng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia dự kiến tham mưu thành lập 5 đoàn kiểm tra tại 15 địa phương trọng điểm, đồng thời đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tại Quảng Ninh, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực VIII, từ ngày 15/12/2025 đến 23/10/2026, đơn vị chủ trì bắt giữ 590 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 10,16 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 125 vụ, trị giá gần 11,81 tỷ đồng.

Trước diễn biến này, tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ yêu cầu toàn ngành tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đặc biệt trong cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Cụ thể, các đơn vị chủ động nắm tình hình, kiểm soát chặt tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan đối với dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng.

Cùng với việc triển khai kế hoạch cao điểm, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, khai thác hiệu quả trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát, nâng cao năng lực phát hiện các hành vi vi phạm. Trong phòng, chống ma túy, ngành Hải quan sẽ tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy.

Ngăn gian lận trong khai báo trị giá hàng hóa nhập khẩu

Cùng với việc kiểm soát buôn lậu trên các tuyến biên giới, ngăn gian lận trong khai báo trị giá hàng hóa nhập khẩu được Cục Hải quan xác định là nhiệm vụ quan trọng để chống thất thu ngân sách.

Thời điểm cuối năm, doanh nghiệp thường đẩy mạnh nhập khẩu để phục vụ sản xuất, đáp ứng các đơn hàng, kéo theo nguy cơ khai thấp trị giá hàng hóa để giảm số thuế phải nộp. Gian lận trị giá có thể gây thất thu ngân sách và tạo cạnh tranh không bình đẳng.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường quản lý trị giá hải quan trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn, thực hiện tham vấn và xác định trị giá theo quy định.

Rà soát giá tham chiếu, lưu ý hàng có biến động 10% Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động thu thập thông tin thị trường, rà soát mức giá tham chiếu và đề xuất điều chỉnh đối với mặt hàng chưa có trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá; mặt hàng có giá khai báo và thông tin thu thập được biến động tăng hoặc giảm 10% so với mức giá tham chiếu. Việc cập nhật, điều chỉnh giá tham chiếu phải thực hiện theo quy định, góp phần nhận diện kịp thời dấu hiệu khai thấp trị giá, bảo đảm xác định đúng trị giá tính thuế, thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước.

Trọng tâm kiểm soát là các mặt hàng có nguy cơ gian lận cao, đặc biệt là hàng có trị giá khai báo thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và cơ sở dữ liệu trị giá hải quan. Cục Hải quan yêu cầu không bỏ lọt hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, không đánh dấu kiểm tra; đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá vào hệ thống GTT02 và các hệ thống nghiệp vụ liên quan.

Công tác giám sát nội bộ cũng được tăng cường. Bộ phận nghiệp vụ tại các Chi cục Hải quan khu vực có trách nhiệm hằng ngày rà soát việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá và cập nhật dữ liệu của các đơn vị trực thuộc; kịp thời chấn chỉnh sai sót. Bộ phận Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan tăng cường thu thập thông tin, tổ chức kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm đối với các mặt hàng trọng điểm, tiềm ẩn rủi ro gian lận trị giá.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định trong kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan.

Ở góc độ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, phát hiện và bắt giữ mới là một khâu của quá trình xử lý vi phạm. Thực tế, có những trường hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ được hàng hóa vi phạm, nhưng việc xử lý sau đó vẫn gặp khó khăn do chế tài chưa đồng bộ.

Quá trình xác định, giám định và xác nhận quyền của chủ thể quyền có thể mất nhiều thời gian; nếu xử lý không chặt chẽ, cơ quan thực thi còn đối mặt với nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Vì vậy, theo ông Lưu Mạnh Tưởng, cần phát huy vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tổng hợp những vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị các bộ, ngành hoàn thiện quy định, chế tài xử lý.

Cùng với kiểm soát trị giá, Hải quan tiếp tục tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp; phối hợp các lực lượng chức năng trao đổi thông tin, xử lý vi phạm xuyên suốt từ nhập khẩu, sản xuất, gia công đến lưu thông trong nước.