Dòng vốn AI và kỳ vọng của thị trường

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu vào trung tuần tháng 11/2026, khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng với triển vọng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào AI. Trong tuần giao dịch từ ngày 16 - 20/11, chỉ số Nasdaq Composite của Mỹ giảm khoảng 10%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Cổ phiếu Nvidia mất 23% giá trị trong tuần, trong khi nhóm bán dẫn cũng chịu sức ép bán mạnh.

Đà điều chỉnh cũng nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán châu Á, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn và hạ tầng AI. Chỉ số Taiex của chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) giảm 17,5% trong tuần kết thúc ngày 20/11, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1990. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất khoảng 8%. Thậm chí, cơ quan quản lý Đài Loan đã có động thái “siết” hoạt động bán khống nhằm ổn định thị trường trước diễn biến bất lợi.

Hiệu quả từ các khoản đầu tư quy mô lớn vào AI đang được nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn. Ảnh: Shutterstock

Những biến động này diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhờ kỳ vọng nhu cầu chip, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán AI tiếp tục bùng nổ. Khi định giá đã phản ánh triển vọng tăng trưởng trong nhiều năm, nhà đầu tư bắt đầu xem xét kỹ hơn tốc độ gia tăng lợi nhuận, chi phí đầu tư và khả năng thu hồi vốn. Cùng đó, thay đổi về triển vọng lãi suất và rủi ro riêng tại các doanh nghiệp đầu ngành càng làm gia tăng sức ép điều chỉnh.

Điều đáng nói là, trong khi giá cổ phiếu trên thị trường tài chính toàn cầu trải qua biến động lớn, làn sóng đầu tư AI vẫn diễn ra mạnh mẽ. Theo báo cáo của Hãng nghiên cứu thị trường công nghệ IDC (Mỹ) công bố ngày 6/11, chi tiêu cho hạ tầng AI toàn cầu trong quý II/2026 đạt 121,4 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ. IDC đồng thời nâng dự báo quy mô thị trường năm 2026 lên 521 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 63%.

Chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu có thể đạt 521 tỷ USD Theo báo cáo Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker của IDC, chi tiêu hạ tầng AI toàn cầu quý II/2026 đạt 121,4 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ. IDC nâng dự báo cả năm 2026 lên 521 tỷ USD, tăng khoảng 63%. Đáng chú ý, đầu tư không chỉ tập trung vào hệ thống chip tăng tốc phục vụ huấn luyện AI. Chi tiêu cho hạ tầng sử dụng bộ xử lý thông thường tăng 61%, cao hơn mức 52% của hệ thống tăng tốc, khi nhu cầu vận hành ứng dụng AI và xử lý dữ liệu mở rộng. Giá linh kiện và bộ nhớ tăng cũng góp phần đẩy mức chi tiêu lên cao hơn.

Trong bối cảnh quy mô đầu tư tiếp tục mở rộng, khả năng tạo doanh thu từ các khoản đầu tư vào AI đang trở thành một yếu tố quan trọng trong đánh giá triển vọng doanh nghiệp. Những nhà cung cấp chip và hạ tầng tính toán có thể hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư trước mắt, nhưng hiệu quả dài hạn còn phụ thuộc vào khả năng khai thác công suất của các trung tâm dữ liệu và mức chi trả thực tế của khách hàng sử dụng AI.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu FPT cũng trải qua giai đoạn điều chỉnh đáng kể. Trong 12 phiên liên tiếp từ ngày 5 - 20/11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.054 tỷ đồng cổ phiếu này. Thị giá cổ phiếu FPT giảm từ 52.900 đồng/cổ phiếu, xuống 45.000 đồng/cổ phiếu (giảm gần 15%). Tuy vậy, phiên mua ròng vào đầu tuần này đã chặn lại chuỗi bán ròng liên tục, cùng với nhịp hồi phục của giá cổ phiếu.

Đo hiệu quả các khoản đầu tư cho AI

Áp lực bán cổ phiếu FPT diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh công nghệ của FPT vẫn duy trì tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của FPT đạt 32.079 tỷ đồng, tăng 12,2%; giá trị hợp đồng ký mới đạt 40.130 tỷ đồng, tăng 20,8%. Diễn biến này phần nào phản ánh sự khác biệt giữa kỳ vọng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và kết quả tăng trưởng thực tế của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, cùng với việc đầu tư hạ tầng tính toán, các doanh nghiệp công nghệ đang tìm cách khai thác AI để mở rộng nguồn thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Chia sẻ tại cuộc họp nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo FPT cho biết, FPT đang chuyển một phần hoạt động xuất khẩu phần mềm từ mô hình tính phí theo thời gian và nhân sự (Time & Materials - T&M) sang cung cấp dịch vụ dựa trên năng lực và kết quả đầu ra. Điển hình như với mô hình “Fixed Capacity”, khối lượng công việc vốn cần 100 nhân sự có thể được thực hiện bằng sự kết hợp giữa 60% nguồn lực lập trình viên và 40% năng lực từ các tác nhân AI (AI Agents). Khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 20% chi phí, trong khi FPT giữ lại một phần lợi ích từ năng suất cải thiện.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh đòi hỏi chi phí thử nghiệm các công nghệ AI, đào tạo lại nhân sự và duy trì đồng thời những dự án truyền thống. Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán MB (MBS), FPT dự kiến hoàn tất quá trình chuyển đổi trong giai đoạn 2027 - 2028. Khả năng cải thiện biên lợi nhuận vì vậy còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai và khả năng doanh nghiệp giữ lại phần lợi ích từ năng suất mới.

Tại Việt Nam, FPT là một trong những doanh nghiệp sớm đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng AI. Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn VNG cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán nhằm phát triển và thương mại hóa các dịch vụ AI. Trong 9 tháng năm 2026, VNG chi gần 1.391 tỷ đồng mua sắm tài sản cố định, gấp khoảng 7 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý III/2026, VNG ghi nhận khoản trả trước hơn 778 tỷ đồng cho 2 nhà cung cấp liên quan đến việc mua sắm hệ thống máy chủ AI.

Doanh nghiệp công nghệ này phát triển hạ tầng điện toán đám mây và AI thông qua công ty GreenNode. Quý III/2026, doanh thu của GreenNode đạt 164 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, riêng dịch vụ AI Cloud tăng 160%. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các dịch vụ AI tính phí theo mức sử dụng nhằm gia tăng nguồn thu từ hạ tầng đã đầu tư.

Dù hướng triển khai khác nhau, song các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đều đứng trước yêu cầu chuyển các khoản đầu tư công nghệ thành doanh thu và lợi nhuận tương xứng. Khả năng thương mại hóa sản phẩm, khai thác công suất hạ tầng và kiểm soát chi phí sẽ quyết định hiệu quả đầu tư AI trong những năm tới.