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Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng có thêm “sếu đầu đàn” từ doanh nhân trẻ

Việt Dũng

Việt Dũng

[email protected]
17:25 | 21/08/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chủ động kết nối các nguồn lực, hình thành thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, mô hình kinh doanh mới và những “con sếu đầu đàn” cho nền kinh tế Thành phố.
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Biến không gian mới thành cơ hội kinh doanh

Chiều 21/8, phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, Chủ tịch UBND TP. Hồ chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nhân trẻ trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố.

Theo ông Được, trong 6 tháng đầu năm 2026, quy mô nền kinh tế TP. Hồ Chí Minh đạt 1,55 triệu tỷ đồng, GRDP tăng 8,55%, mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ qua. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt gần 580.000 tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng có thêm “sếu đầu đàn” từ doanh nhân trẻ
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Dũng.

Những kết quả này được Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá là đáng phấn khởi, nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và từng bước khẳng định vị thế một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ có tầm vóc khu vực và quốc tế.

“Muốn đạt được khát vọng ấy, Thành phố cần nhiều nguồn lực. Nhưng trên hết, Thành phố cần những doanh nhân có khát vọng” - ông Được nói, đồng thời kỳ vọng doanh nhân trẻ phải là lực lượng đi đầu, dám bước vào những lĩnh vực mới, dám đầu tư, đổi mới, chịu trách nhiệm và đứng lên sau thất bại.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, trước không gian phát triển mới, đội ngũ doanh nhân trẻ cần đặt ra những yêu cầu và chuẩn mực cao hơn. Một trong những kỳ vọng lớn được đặt ra là doanh nhân trẻ phải nuôi dưỡng khát vọng lớn, xây dựng bản lĩnh doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới.

Dẫn Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, ông Được cho rằng, đội ngũ doanh nhân là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Vì vậy, làm doanh nhân không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn góp phần tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Thành phố không chỉ cần nhiều doanh nghiệp, mà rất cần nhiều doanh nghiệp “lớn” của Việt Nam. Nhưng vươn ra thế giới không có nghĩa là rời xa cội nguồn. Càng hội nhập sâu, càng phải giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Càng đi xa, càng phải nhớ mình từ đâu mà đến” - Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Được, doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh cần mang trong mình khát vọng toàn cầu trên tâm thế và bản lĩnh Việt Nam; tư duy hiện đại trên nền tảng văn hóa dân tộc; có bản lĩnh cạnh tranh nhưng giữ đạo đức kinh doanh, có khát vọng làm giàu nhưng gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước.

Với không gian phát triển mới, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị doanh nhân trẻ biến những lợi thế mới thành cơ hội kinh doanh. Thành phố đang mở rộng không gian phát triển theo định hướng 3 vùng - 3 hành lang. Đây không chỉ là phép cộng về địa giới mà phải trở thành “phép nhân giá trị”, hình thành một không gian kinh tế với thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh hơn và nền tảng cạnh tranh quốc tế tốt hơn.

Từ đó, Hội Doanh nhân trẻ được đề nghị đi đầu trong kết nối doanh nghiệp giữa các khu vực. Kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối doanh nghiệp với viện, trường, chuyên gia, quỹ đầu tư và thị trường quốc tế.

Đi đầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo

Một kỳ vọng khác được lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đặt ra là doanh nhân trẻ phải đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Được, trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Doanh nhân trẻ cần có giải pháp thu hút, đào tạo và giữ chân nhân tài. Đồng thời trở thành lực lượng tiên phong đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào từng doanh nghiệp.

“Trong nhiệm kỳ này, Hội phải hình thành thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, nhiều mô hình kinh doanh mới, nhiều sản phẩm mới và đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ có khả năng trở thành những ‘con sếu đầu đàn’ của nền kinh tế Thành phố” - ông Được kỳ vọng.

Cùng với yêu cầu về quy mô và năng lực cạnh tranh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bởi thành công không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô tài sản, mà còn bằng số người có việc làm, những sản phẩm hữu ích cho xã hội, các sáng tạo cải thiện chất lượng cuộc sống và cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Đối với tổ chức Hội, ông Được kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi gặp gỡ, kết nối và chia sẻ cơ hội kinh doanh, mà còn trở thành trung tâm hội tụ khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần phụng sự của thế hệ doanh nhân mới.

Một trọng tâm khác là tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Doanh nhân trẻ sâu sát hơn với doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở và nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp. Cần chuyển từ “nghe doanh nghiệp nói” sang “cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề”. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, chính quyền không đứng ngoài mà cùng vào cuộc.

“Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, là đối tượng phục vụ của chính quyền; doanh nghiệp là nguồn lực, động lực của sự phát triển; thành công của doanh nghiệp là thắng lợi của Thành phố”- ông Được khẳng định.

Tại Đại hội lần thứ I, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố sẽ mở ra một hành trình mới. Trong đó, mỗi doanh nhân trẻ là một người tiên phong, một hạt nhân đổi mới sáng tạo và mỗi thành công của doanh nghiệp trở thành một đóng góp cho Thành phố và đất nước.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là doanh nghiệp lớn hơn, thương hiệu mạnh hơn hay những con số tăng trưởng cao hơn. Mà là hình thành một thế hệ doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn toàn cầu, bản lĩnh quốc tế, khát vọng làm giàu chính đáng. Có trách nhiệm với cộng đồng và nền tảng văn hóa Việt Nam đủ sâu để đi xa, đi lâu và đi cùng dân tộc.

Việt Dũng
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