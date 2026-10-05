Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa với việc Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Theo đó, việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP. Hà Nội về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ sẽ tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy định pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng được giao tiếp tục tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Các đơn vị được yêu cầu kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, triển khai trước đây theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn công tác nghiên cứu.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ theo chức năng.

Đối với những công việc, hồ sơ, hợp đồng và kinh phí đã thực hiện theo Quyết định số 5554/QĐ-UBND, TP. Hà Nội yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân; cùng 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng gồm Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Yên Lãng./.