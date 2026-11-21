Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ vừa được Quốc hội thông qua sáng 21/11.

Tại Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh diện tích tự nhiên là 40,06 km2 và quy mô dân số là 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, đất đai, rừng, tài sản, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và các nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan, trong đó hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu trực tiếp phục vụ quản lý địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt; hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến khu vực được điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương đã được tiếp nhận hợp lệ mà đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành chưa giải quyết xong thì được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền của thành phổ Hà Nội tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ.

Về chế độ, chính sách, kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, chính sách áp dụng trên địa bàn Hà Nội được áp dụng đối với khu vực tiếp nhận. Trường hợp chính sách đang thực hiện có mức hưởng cao hơn hoặc Hà Nội chưa có chính sách tương ứng thì tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn áp dụng hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách thay thế.

Điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất mở rộng đô thị

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không bị gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng hợp pháp, không bắt buộc cấp đổi đồng loạt. Người dân không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới nếu không có nguyện vọng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo.

Theo báo cáo của Chính phủ, khu vực điều chỉnh về xã Ba Vì có 243 hộ, 1.057 người; khu vực điều chỉnh về xã Yên Xuân không có dân cư. Toàn bộ 243 hộ thuộc phạm vi điều chỉnh về xã Ba Vì đều tán thành phương án.

Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh yêu cầu quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn quốc gia Ba Vì. “Việc điều chỉnh địa giới không phải để tạo quỹ đất nhằm mở rộng đô thị, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất hay chuyển loại rừng”. Các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai khi phù hợp quy hoạch và quy định của pháp luật.

Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương ban hành kế hoạch triển khai ngay sau khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết; khẩn trương rà soát, lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi điều chỉnh để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống quản lý hoặc gây khó khăn cho đơn vị, doanh nghiệp.

Theo báo cáo, việc điều chỉnh không phát sinh đầu tư xây dựng trụ sở mới. Hai địa phương rà soát nhiệm vụ thu, chi, nghĩa vụ tài chính, nhu cầu kinh phí phát sinh để chủ động bố trí nguồn lực phù hợp dự toán ngân sách năm 2027 đã được quyết định.

Chính phủ đồng thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch liên quan; bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân.